Michelle Hunziker svela la verità sulla lite con Elisabetta Canalis (ma lei dice il contrario)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Michelle Hunziker

Michelle Hunziker torna a parlare della presunte lite con Elisabetta Canalis per un’imitazione e svela la sua verità. Ma la showgirl sarda sembra pensarla diversamente.

Perché Michelle Hunziker ed Elisabetta Canalis hanno litigato

Intervistata dal Corriere della Sera, Michelle Hunziker ha parlato della sua carriera e di come la sua immagine sia cambiata negli anni. “Mi sono corazzata nella vita – ha rivelato -. Anche fisicamente, mia mamma mi rimprovera: “sembri un uomo con quei muscoli”. È il riflesso di come vivo la vita: positiva in pubblico e pudica nel rivelare quando qualcosa non va. Sono dura, ma con gioia”.

La conduttrice – che presto vedremo sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025 – ha poi parlato della sua imitazione più famosa, quella fatta da Valentina Barbieri con la Gialappa’s.

“Mi fa ridere come una pazza – ha confessato -. Tira fuori, esagerandole, cose che fanno parte di me. È l’unica che riesce ad imitarmi. Mi è spiaciuto che non ci siano riuscite altre in passato”.

La Hunziker ha quindi ricordato un’altra imitazione celebre costruita sul suo personaggio, ossia quella che fece qualche anno fa Elisabetta Canalis nel programma Artù su Rai Due.

In quel caso però l’imitazione scatenò alcune polemiche e venne bloccata. “Lei pensava che fossi stata io a segarla, ma non sono così potente – ha confidato Michelle -. Si era messa di mezzo la politica: sembrava un errore mostrare una persona che maltratta anziani e clochard. Con Elisabetta ci siamo riappacificate – ha concluso – nella vita non ho rapporti in sospeso”.

Affermazioni che sembrano in contrasto con quelle rilasciate solo qualche mese fa dalla stessa Elisabetta Canalis. Ospite di Belve di Francesca Fagnani, la modella e conduttrice aveva parlato della celebre imitazioni e delle polemiche, affermando che era stata proprio Michelle a rimanerci male.

“Ho fatto un’imitazione di Michelle Hunziker in un programma, ma c’era un pizzico d’invidia nella mia imitazione – aveva raccontato, svelando la reazione della collega -. Ci rimase male, all’epoca non la prese benissimo. Non lo so neanche, non mi ha mai telefonato per farmi i complimenti”.

Michelle Hunziker, la deroga di Mediaset e il rapporto con Eros

Polemiche a parte, Michelle Hunziker si prepara a condurre l’ultima puntata dell’Eurovision Song Contest 2025. Per farlo raggiungerà la Svizzera dopo aver condotto Striscia la Notizia.

“Finisco la diretta di Striscia – ha spiegato -, 4 ore di auto verso Basilea, prove e ritorno: è dura, ma lo sognavo da anni […] Mediaset mi ha concesso una deroga, ma abbiamo evitato di andare in onda troppe volte contro me stessa”.

La showgirl ha confessato il sogno di condurre Sanremo, ricordando anche le edizioni passate a cui ha preso parte. In particolare quella in cui dedicò una canzone all’ex marito Eros Ramazzotti.

“Uscivo da quel periodo complicato con la setta e i rapporti con Eros Ramazzotti si erano riallineati – ha spiegato -. Volevo fargli un omaggio cantando “Adesso tu”. Il giorno prima ero afona e mi bombardai di cortisone.Ritrovai la voce, cantai malissimo, ma fu il picco di ascolti. Ma la cosa più importante fu un messaggio di nostra figlia Aurora: era con Eros e aveva notato che l’omaggio gli era arrivato”.