Michelle Hunziker bionica in costume: il retroscena della vacanza alle Maldive

Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Michelle Hunziker si è concessa recentemente una vacanza alle Maldive che poi non si è rivelata propriamente una vacanza. È indubbio che la bella presentatrice sia riuscita a prendere un po’ di sole e a rilassarsi con le amiche, ma non è tutto. E a rivelare il retroscena del suo viaggio è proprio lei con una serie di foto mozzafiato in costume che ha condiviso su Instagram.

Michelle Hunziker, il retroscena della vacanza alle Maldive

Dopo il successo del suo show, Michelle Impossible, la Hunziker è voltata quindi alle Maldive in compagnia delle amiche Laura Barenghi, la sua truccatrice storica, e Graziella Lopedota, la sua manager. Ma la sua non è stata una classica vacanza tra amiche dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi. O per lo meno non è stata solo quello.

Infatti, Michelle ha sfruttato la location paradisiaca per fare uno shooting pubblicato sul magazine Chi a cui ha rilasciato anche un’intervista dove parla per la prima volta della separazione da Trussardi. A rivelarlo è la stessa Hunziker che ha dato su Instagram un assaggio del servizio fotografico che la vede protagonista, degno del Calendario Pirelli.

Michelle Hunziker, superlativa in bikini

Michelle, atletica e tonica a 45 anni compiuti lo scorso gennaio, posa con un meraviglioso costume intero bianco aggrappata a un albero o addirittura sdraiata su una palma, sospesa tra cielo e terra, come una sorta di divinità. Complice il suo fisico statuario messo in risalto dal monopezzo con fascia in vita e tanga.

Poi si cambia ed eccola con un raffinato bikini nero decorato da soli stilizzati. Cammina sulla spiaggia delle Maldive mentre il vento le scompiglia i capelli e il copricostume nero trasparente. Infine, sceglie un altro intero color marron glacé con tagli geometrici che è il trend della prossima estate, lanciato proprio dalla bella Hunziker. E indovinate chi ha realizzato il suo make up? Naturalmente la fidatissima Laura Barenghi. Dunque, come ha detto a Chi, Michelle non perde tempo e guarda avanti: se si chiude una porta è per aprirsi un portone e lei coglie tutte le opportunità, anche quando è in vacanza.

Michelle Hunziker perdona Tomaso Trussardi

A proposito della fine della storia con Trussardi, ha dichiarato: “Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore, sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo. Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene“.

Certo, il momento della separazione, la caduta “è stata terrificante, ma poi ti rialzi. Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata”.