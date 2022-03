Michelle Hunziker, costume monospalla e bikini stratosferico: must have dell’estate

Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Michelle Hunziker prosegue la sua vacanza alle Maldive e su Instagram delizia i fan condividendo alcuni selfie in costume che anticipano le tendenze della prossima estate.

Michelle Hunziker in vacanza con le amiche

Dopo il successo di Michelle Impossible e lo stress seguito all’annuncio del divorzio con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker è partita con le sue amiche del cuore, Graziella Lopedota e Laura Barenghi. Le tre si rilassano in spiaggia, fanno gite in barca, si lasciano tentare da deliziosi pranzetti e s’immortalano vicendevolmente mentre prendono il sole. E tra una nuotata e l’altra, Michelle non rinuncia al suo spirito da imprenditrice e promuove su di sé i suoi prodotti di bellezza.

Michelle Hunziker, il bikini vintage

Ai suoi fan manda cartoline virtuali dalle Maldive che hanno come protagonista lei stessa. La Hunziker posa come sirenetta sulla sabbia fine e sullo sfondo il mare blu si confonde col cielo. La bella Michelle sfoggia una serie di bikini color crema, con delicati ricami floreali che sono un capolavoro. Il modello vintage con culotte e reggiseno intrecciato è già un must have della prossima estate, mentre l’alternativa mini prevede reggiseno a fascia e slip sgambato.

Michelle Hunziker, il costume di tendenza

Ma a conquistare i suoi follower è il costume rosso con cui si fa ritrarre nelle Storie di Instagram. Michelle lancia una nuova tendenza. Si tratta di un intero con monospalla, agganciata al corpetto da un anello d’oro in modo da formare una scollatura profonda. La spallina è viola come la cinturina che segna la vita sottile. L’accostamento rosso-viola è magnifico e ricorda lo stile di Lady Diana, la prima ad abbinare questi due colori.

Il costume conquista tutti e in molti ne vogliono sapere di più chiedendone la marca. Ma tantissimi sono i complimenti per lei e non mancano i riferimenti alla canzone che Eros ha di nuovo dedicato a lei mentre era ospite a Michelle Impossibile. “Sei troppo forte… veramente…ha ragione Eros…unica come sei immensa quando vuoi…Graxie di esistere F. 💕”. “Più bella cosa non c’è!!!😍”.

Michelle Hunziker e la fine con Tomaso Trussardi

Mentre la Hunziker è in vacanza, le indiscrezioni su lei e Trussardi non si placano. Gli ultimi rumors, riportati da Dagospia, sostengono che i due in realtà si sono separati un anno fa. A rivelarlo sarebbe stato lo stesso Tomaso, anche se da parte sua non c’è stata alcuna conferma ufficiale.