La terapia intrapresa dall'ex velina ha fatto preoccupare non poco chi la segue con assiduità: ecco cosa ha scelto di fare e perché

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Fonte: IPA Melissa Satta

Cos’è successo a Melissa Satta? Una domanda che molti suoi fan si sono posti, certamente. L’ex velina ha infatti pubblicato una storia allarmante. È apparsa con una flebo nel braccio, distesa su un lettino. “Influenza”, ha scritto, ma la soluzione adottata è parsa ad alcuni un po’ drastica.

Come sta Melissa Satta

La fase iniziale di questo 2025 ha travolto un po’ tutti con febbre e influenza. I Vip non sono immuni e così anche Melissa Satta si è ritrovata senza forze. Attraverso il suo profilo Instagram, la showgirl, modella e conduttrice ha spiegato di non sentirsi affatto al meglio della forma.

L’influenza l’ha colta: “Oggi sono un po’ ko”. Ha spiegato d’aver messo piede fuori casa soltanto per raggiungere lo studio di un medico suo amico. Quello che alcuni ritengono essere un letto d’ospedale, è in realtà il lettino di uno studio privato, dove l’ex velina si è sottoposta a un trattamento: “Ozono-terapia, arnica, vitamine e glutatione”.

Non c’è dunque nulla di cui preoccuparsi. La Satta dimostra soltanto di non essere bionica, nonostante un fisico statuario, e di subire i malanni tipici del periodo. Viene però naturale chiedersi a cosa servano esattamente la flebo preparatale.

Cos’è la ozono terapia

Nella sua storia, Melissa Satta ha taggato un esperto in ossigeno-ozonoterapia e medicina funzionale e anti aging. Proviamo però a capire meglio di cosa si sta parlando. L’ossigeno-ozonoterapia è un trattamento medico a tutti gli effetti.

L’azione proposta sui tessuti è multipla:

antidolorifica;

antinfiammatoria;

antibatterica;

rivitalizzante.

Consente dunque di agire su svariati disturbi e malattie, dalle protrusioni all’ernia del disco, dal mal di schiena a patologia delle articolazioni come artrite e reumatismi. Sentendosi ko, come ha scritto nella sua storia, la Satta ha dunque voluto una scarica di energia, per così dire.

Ecco gli effetti benefici che questa terapia è in grado di generare:

favorisce il rilascio di endorfine, note come “ormoni del benessere”, andando a bloccare i principali segnali nocivi emessi dal nostro organismo, rilasciando una sensazione di euforia;

svolge un’azione antinfiammatoria, aumentando le citochine anti-infiammatorie e riducendo la quantità delle citochine pro-infiammatorie;

ottimizza il legame tra ossigeno respirato e globuli rossi, per un effetto rivitalizzante;

ha un effetto anti-aging, favorendo l’attivazione di meccanismi anti-ossidanti endogeni;

ha un effetto lipolitico, scindendo gli acidi grassi a catena lunga;

ha un’azione analgesica, con rilassamento muscolare e vasodilatazione.

Non c’è da stupirsi, dunque, che la foto pubblicata in seguito dalla Satta la veda impegnata a fare shopping, sorridente e totalmente in forze.