Gravi le accuse contro Mauro Marin. Il vincitore del Grande Fratello 10 è indagato per violenza sessuale e minacce

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IPA Mauro Marin

Di lui non si sentiva parlare da più di un decennio. Oggi Mauro Marin torna sulle prime pagine dei giornali italiani, ma non nella sezione spettacolo di cui fece parte. Il salumiere che nel 2010 vinse il Grande Fratello con un inaudito appoggio da parte del pubblico si trova in seri guai con la giustizia. Il 46enne è stato denunciato per violenza sessuale e minacce e sarà sottoposto a processo.

Mauro Marin indagato per violenza sessuale

Sono gravi le accuse rivolte da una 29enne residente a Padova contro Mauro Marin. La donna lo ha denunciato per violenza sessuale e minacce. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 7 maggio 2026 Marin, che la vittima conosceva da qualche anno ma con il quale non aveva mai avuto alcuna relazione, l’avrebbe invitata in casa sua. Una volta arrivata, la donna sarebbe stata minacciata con un coltello e costretta a spogliarsi.

Dopo averle legato mani e piedi, l’uomo l’avrebbe costretta a un rapporto sessuale e, dopo, per eliminare le tracce, l’avrebbe obbligata a lavarsi. Fu in quel momento che la giovane sarebbe riuscita a prendere il proprio telefono e registrare un breve video, dove Marin ammette il rapporto sessuale ma non la violenza, già consegnato alle forze dell’ordine. L’aggressore avrebbe infine minacciato con un’accetta la donna e l’amico che era venuto a prenderla.

Tale testimonianza, assieme al video e ai referti medici delle visite cui la vittima si è sottoposta il giorno successivo all’aggressione, sarà utilizzata come prova nel processo fissato per il 23 settembre 2026. Mauro Marin siederà sul banco degli imputati con l’accusa di violenza sessuale.

Le precedenti denunce e il processo

Non è la prima volta che Mauro Marin finisce nei guai con la giustizia. Già nel settembre 2025 il Tribunale di Sulmona lo aveva condannato a 20 giorni per percosse contro l’ex compagna. La donna lo accusò di violenza e abusi sessuali, raccontando anche di un vero e proprio stalking messo in atto dall’uomo dopo la fine della loro relazione. Allora Marin fu anche processato per minacce nei confronti del padre dell’ex fidanzata, contro cui si sarebbe scagliato con un coltello.

Fu il più amato dal pubblico al Grande Fratello 10

Il salumiere di Castelfranco Veneto, Mauro Marin, è entrato nella storia del Grande Fratello grazie alla schiacciante vittoria ottenuta nella decima edizione del reality. In casa si inimicò quasi tutti i compagni, che sottoponeva a continui scherzi, per poi raccontare in confessionale le strategie messe in atto per eliminarli dal gioco. Il pubblico iniziò a considerarlo la grande vittima di quell’edizione, nacque persino il fan club delle cosiddette “mariners”.

Salvato da tutte le nomination, vinse il montepremi di 250.000 euro con l’80% delle preferenze dei telespettatori. Dopo la vittoria al reality divenne ospite fisso di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque e Domenica Live, mentre la sera girava le discoteche d’Italia con le ospitate allora tanto in voga. Fu in quel periodo che inizò a manifestare i primi segni di cedimento, culminato in un ricovero in un ospedale psichiatrico a causa di un disturbo bipolare.

Negli anni successivi, esaurito l’interesse mediatico nei suoi confronti, tornò stabilmente a Castelfranco, tornando a lavorare nella salumeria di famiglia.