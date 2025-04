Matilde Brandi e la lite con Angela Melillo: “Ha accolto una persona che mi ha fatto del male”

In un lungo post sui social, la ballerina ha finalmente svelato tutta la verità, dettaglio per dettaglio, della fine della sua amicizia con la collega

Fonte: IPA Matilde Brandi

Matilde Brandi è tornata a parlare della sua lite con Angela Melillo. Svelando dettagliatamente tutto quello che è accaduto con la sua collega ed amica di vecchia data. Un rapporto duraturo finito a causa di terze persone. O meglio, un’altra donna che si sarebbe intromessa tra le due soubrette, che di recente hanno partecipato allo show di Carlo Conti Ne vedremo delle belle.

Perché Matilde Brandi e Angela Melillo hanno litigato

Dopo aver svelato a Monica Setta che il rapporto con Angela Melillo è finito a causa di una terza persona, Matilde Brandi è tornata a commentare la vicenda sui social, non nascondendo i dettagli.

“Dopo il Grande Fratello incontro una ragazza (fan) che mi esprime l’immensa gioia di incontrarmi e di volermi aiutare nelle mie attività social. L’ho accolta facendole conoscere e vivere il mio mondo e le mie colleghe; un mondo dal quale era attratta”, ha esordito la Brandi nel suo lungo post su Instagram.

“Con il tempo ho capito di essere invasa da una figura che voleva controllarmi e condizionare la mia vita; scelte personali e decisioni professionali”. La showgirl 56enne aveva a quanto pare concesso alla ragazza “una libertà che lei ha trasformato in una pressione insopportabile sfociata in atteggiamenti lesivi soprattutto della mia sfera famigliare”.

“Durante la mia permanenza all’Isola dei Famosi ha sfoggiato prepotenza tracotanza e arroganza incrinando equilibri lavorativi e personali. Aveva preso decisioni spacciandole per mie anche con produzioni Mediaset. – ha proseguito Matilde Brandi – Ha cercato di manipolare i miei affetti attraverso bugie con una cattiveria che non mi aspettavo; con lo scopo di annientare il mio compagno e non solo. Al mio rientro è stato necessario allontanarla”.

Stando al racconto della Brandi, questa ragazza, dopo esser stata allontanata, avrebbe deciso di contattare le amiche e colleghe di Matilde, proponendosi con il ruolo di collaboratrice per i social.

“Quando tutte loro hanno saputo perché l’avessi allontanata hanno deciso di non considerarla; tutte tranne Angela! Per me è stato come un tradimento. Ad Angela ho sempre detto: Perché sapendo del male ricevuto fai finta di niente e accogli questa persona?”.

Nel suo lungo sfogo la Brandi ha dunque proseguito: “Io non lo avrei mai fatto essendo certa che le amicizie vadano difese e protette! Chi non è più gradito da una delle mie amiche per dolore procurato non avrà mai la mia considerazione. Dispiace vedere storie o reel sui social a sostegno di Angela deridendomi e denigrandomi”.

Ha pertanto concluso: “Io non ho mai litigato con Angela ma lei ha sempre saputo il mio disappunto in merito alla questione. Il risultato è stato scegliere di non considerarmi. Siamo adulte”.

Matilde Brandi ha ricevuto il sostegno di molti follower e alcune personalità di spicco del mondo dello spettacolo come Carmen Russo, Pamela Prati, Milena Miconi, Tosca D’Aquino. Tutte hanno reagito con dei cuori, supportando così la ballerina che ha più volte rimarcato quanto sia importante per lei l’amicizia.

La reazione di Angela Melillo

Al post fiume di Matilde Brandi non ha ancora replicato Angela Melillo, che ha sempre mostrato una certa ritrosia a parlare dell’argomento. Nella vicenda, tra l’altro, è rimasta coinvolta anche Samantha De Grenet dopo che la Brandi le ha tolto il “segui” sui social perché a quanto pare più amica della Melillo che di Matilde.

Un comportamento che ha fatto parecchio discutere sul web e che la stessa De Grenet non ha esitato a condannare: “Pov: quando una che credevi amica ti toglie il segui da Instagram perché sei più amica di un’altra, vero Angela Melillo?”. A questa provocazione la Melillo ha replicato con l’emoji delle risate mentre la Brandi ha preferito non alimentare ulteriormente la polemica.

Samantha De Grenet ha però continuato a lanciare frecciatine. Quando un follower le ha augurato “che le cose tornino a posto”, lei con molta schiettezza ha risposto: “I rami secchi o si tagliano o cadono da soli”.