Fonte: IPA Angela Melillo, Matilde Brandi, Samantha De Grenet

È ufficialmente guerra tra soubrette. Matilde Brandi è tornata ad attaccare pubblicamente Angela Melillo dopo aver svelato della loro recente litigata. O forse meglio dire allontanamento, dopo tanti anni di amicizia. Ma nell’ultimo periodo l’ex concorrente del Grande Fratello si sarebbe allontanata anche da un’altra amica e collega molto importante: Samantha De Grenet, arrivando addirittura a togliere il segui su Instagram.

Le dure parole di Matilde Brandi su Angela Melillo

Dopo aver parlato della loro lite a La volta buona di Caterina Balivo, Matilde Brandi si è sfogata nel salotto di Monica Setta, nella puntata di Storie di donne al bivio in onda su Rai2 il prossimo 19 aprile.

“Ci siamo allontanate per terze persone che ci affiancavano sul lavoro” – ha detto la ballerina – ma io non riconosco più Angela, è come se fosse mal consigliata o manipolata. La vecchia amica affettuosa e solidale non esiste più”.

Una versione simile (o quasi) a quella fornita dalla Melillo sempre dalla Balivo, dove ha rivelato di aver iniziato a collaborare con una persona che però non ha un buon rapporto con la Brandi. Quest’ultima non ha evitato di utilizzare dei toni piuttosto forti nei confronti di Angela, forse perché molto delusa dal suo comportamento.

Proprio in una recente storia su Instagram Matilde ha ammesso di essere una persona che si arrabbia facilmente ma che ci sono delle motivazioni dietro questo atteggiamento.

“Tre cose da sapere sulle persone che si arrabbiano facilmente: numero 1 hanno un cuore buono e dietro il loro temperamento c’è una grande sensibilità e un’anima piena di compassione, la loro rabbia è spesso uno scudo che protegge un cuore che sente troppo le proprie emozioni e questo causa un temperamento impulsivo”, ha scritto.

E poi: “Numero 2 amano profondamente e in modo totale ma spesso vengono dati per scontati, mettono tanto nei rapporti e quindi si feriscono facilmente se si sentono ignorati o poco apprezzati da chi hanno a cuore. Numero 3 se smettono di sopportarti lo fanno sul serio e ignoreranno la tua esistenza, ti cancelleranno ed è una decisione non per cattiveria ma per proteggersi da ulteriori delusioni”.

Samantha De Grenet contro Matilde Brandi

Nella faida tra Matilde Brandi e Angela Melillo è rimasta coinvolta anche Samantha De Grenet, da tempo amica di entrambe. Ad un certo punto la Brandi ha deciso di togliere il segui su Instagram all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Il motivo? Pare perché Samantha sia più amica di Angela che di Matilde.

La stessa De Grenet lo ha confermato in un post, non esitando a prendere in giro la Brandi. “Pov: quando una che credevi amica ti toglie il segui da Instagram perché sei più amica di un’altra, vero Angela Melillo?”. A questa provocazione la Melillo ha replicato con l’emoji delle risate mentre la Brandi ha preferito non alimentare ulteriormente la polemica.

Samantha De Grenet ha però continuato a lanciare frecciatine. Quando un follower le ha augurato “che le cose tornino a posto”, lei con molta schiettezza ha risposto: “I rami secchi o si tagliano o cadono da soli”. Segno, forse, che non c’è più possibilità di un riavvicinamento alla Brandi. Almeno per ora…