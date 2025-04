Angela Melillo a La Volta Buona, la verità sulla lite con Matilde Brandi

Fonte: IPA Angela Melillo

Angela Melillo e Matilde Brandi, amicizia al capolinea? Dopo tanti anni di vita privata e professionale condivisa, si è alimentata la voce secondo cui le due soubrette, per usare il termine riesumato da Carlo Conti a Ne vedremo delle belle, avrebbero smesso di rivolgersi la parola proprio dopo lo show di Rai 1, appena conclusosi. Ad appena poche ore dall’ospitata della Brandi a La Volta Buona, che aveva parlato di una “mancanza di rispetto” da parte della storica amica, la Melillo ha ricambiato il favore, provando a fare chiarezza. E non sono mancate delle belle frecciatine.

Cosa aveva detto Matilde Brandi su Angela Melillo

Facciamo un piccolo passo indietro. Appena poche ore prima della puntata odierna de La Volta Buona, Caterina Balivo aveva interrogato una delle dirette interessate sulla questione. Si è davvero interrotta un’amicizia storica come quella tra Matilde Brandi e Angela Melillo? Secondo voci di corridoio, alimentate da una dichiarazione della Melillo proprio nel corso dello show a cui hanno preso parte insieme, Ne vedremo delle belle, in effetti sì.

“Angela ha detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire, sono dell’idea che un’amica vera non si comporta così“, aveva rincarato la dose Matilde Brandi nel salotto della Balivo, aggiungendo che quanto accaduto fosse una “mancanza di rispetto” e che essendo “una cosa che ha tirato fuori lei, dovrebbe dirla lei”.

La risposta della Melillo non si è fatta attendere, con parole che hanno spiazzato tutti, in primis la stessa conduttrice.

La verità di Angela Melillo sulla fine dell’amicizia

Archiviato lo spazio dedicato a diete e alimentazione, del quale è stata protagonista l’attrice e imitatrice Francesca Manzini, tra gli altri, la Balivo ha dato la parola ad Angela Melillo. Perché non approfittare della sua presenza in studio, per controbattere a quanto detto dalla Brandi il giorno prima? E così è stato.

La Melillo è stata piuttosto chiara: “Io parlo direttamente con le persone interessate, quando ho qualcosa da chiarire o un problema. Non ne parlo in giro, neanche tra colleghe. Poi diventa un chiacchiericcio, un pettegolezzo francamente di basso livello. Noi siamo molto amiche non è vero che io e lei non parliamo“. Poi, però, ha aggiunto qualche dettaglio in più sulla questione: “Io do un grande valore alla parola amicizia e all’amicizia in sé. Se un’amicizia si deve chiudere solo e semplicemente perché ho scelto di collaborare con una persona che non va a genio alle mie amiche…”. Il punto sarebbe proprio questo, la collaborazione con un professionista non specificato che avrebbe causato attriti tra le due soubrette nel corso della loro partecipazione allo show Ne vedremo delle belle.

“Nessuno sa esattamente cosa sia successo. Io e Matilde se dobbiamo dirci una cosa, ce la diciamo. Noi siamo delle grandi professioniste e come tali ci avvaliamo di altrettanti professionisti. (…) Ognuno è libero di lavorare con chi vuole ma l’amicizia va a prescindere da ogni tipo di scelta”, ha aggiunto.

Smentite le voci di corridoio, Angela Melillo si è tolta un bel sassolino dalla scarpa: “Mi dispiace sentire queste cose, mi dispiace che le persone si riempiano la bocca parlando di altro”. La frecciata è arrivata dritta alla destinataria: non ci è voluto molto per capire che la Melillo si rivolgesse a Rossella Erra, “tribuno del popolo” portata alla ribalta da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. Proprio lei aveva confermato il litigio, asserendo di aver ricevuto delle informazioni dal social media manager dello show.

E sulla possibilità di “fare pace” in TV? “Le amiche le tisane, quelle vere, se le bevono a casa”, così la Melillo ha chiuso il discorso.