Matilde Brandi e Angela Melillo non si parlano più, a La volta buona il retroscena

Fonte: IPA Angela Melillo e Matilde Brandi

A Ne vedremo delle belle ne succedono anche di parecchio brutte. Pare che dissapori nati nel corso dello show Rai che ha riunito alcune delle più note soubrette della televisione italiana abbiano portato alla rottura di un’amicizia storica, quella tra Matilde Brandi e Angela Melillo. A svelare i retroscena del dissapore è Rossella Erra a La Volta Buona.

La confessione di Matilde Brandi a La Volta Buona

È stata per prima proprio la diretta interessata a confermare il litigio tra le due storiche amiche. Intervistata da Caterina Balivo, la showgirl Matilde Brandi ha rivelato: “Angela ha detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire, sono dell’idea che un’amica vera non si comporta così”. Quello che è accaduto, dal punto di vista di Brandi è “una mancanza di rispetto”. La showgirl, però, non si sbottona ulteriormente, scaricando la patata bollente all’ormai ex amica: “È una cosa che ha tirato fuori lei e dato che l’ha tirata fuori lei, dovrebbe dirla lei”.

Ma qual è stato il motivo del dissapore? La ragione che ha sancito la fine di un affetto decennale? Il mistero resta. “Ovviamente non è roba di uomini, né di ballo, né di vestiti, né di extension” rassicura Matilde Brandi, seppur tra le concorrenti di Ne Vedremo delle Belle – lo show di Carlo Conti sospeso a causa di ascolti deludenti – le liti su chi brilla di più non siano mancate. Pare, però, precisa la showgirl, che il litigio non sia avvenuto durante la trasmissione, bensì qualche tempo prima dell’inizio delle riprese.

La verità sul litigio con Angela Melillo

Era stato sempre nel salotto de La Volta Buona che Angela Melillo aveva rilasciato alcune dichiarazioni che, a detta di molti, potrebbero aver fatto infuriare l’amica e collega. “C’è stata una primadonna fra queste nove con cui sto lavorando che mi ha messo in ultima fila perché ero bionda e brava”. Che questa prima donna sia propria Matilde Brandi? Melillo non ha fatto nomi, ma visto il degenerare della situazione l’ipotesi pare più che plausibile.

A confermare che “Matilde e Angela non si parlano più” è stata anche la gossippara Rossella Erra, tribuno del popolo a Ballando con le stelle. Erra avrebbe ricevuto informazioni di prima mano dal social media manager della trasmissione Rai, secondo cui è tutto vero: le due bionde non si rivolgono la parola e, durante le prove, a stento si guardano in faccia. Il perché, però, non è ancora stato chiarito.

Tutte le liti a Ne Vedremo delle Belle

Matilde Brandi e Angela Melillo non sono state le uniche a discutere nel corso delle cinque puntata di Ne Vedremo delle Belle. Seppur la trasmissione sia stata conclusa in anticipo a causa della “mancanza di pepe”, di frecciatine, spesso attacchi diretti, ne sono state scagliate parecchie. La concorrente Patrizia Pellegrino, ad esempio, ha dato apertamente dello str***o al giudice Frank Matano. Valeria Marini ha accusato le colleghe di “fare il sorriso davanti e lanciare frecce dietro”. Tutte le altre, compatte, hanno a loro volta attaccato Marini perché troppo desiderosa di primeggiare e impegnata, secondo loro, a tentare di oscurarle ad ogni occasione possibile. Insomma, questo folle show non si sarà fatto guardare, ma di certo si farà ricordare.