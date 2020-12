Massimo Ranieri chiude Qui e Adesso col rock di Gianna Nannini

editato in: da

Chi è Irama, vincitore di Amici Speciali: fidanzata, ex amori, carriera e canzoni

L’ultima puntata di Qui e Adesso di Massimo Ranieri chiude col botto, e lo fa con Gianna Nannini come prima ospite, che sul palco del Teatro Sistina (insolitamente vuoto e organizzato ad hoc per ospitare lo show di 4 puntate andate in onda su Rai 1), ha interpretato anche il suo brano “La differenza”, pubblicato proprio quest’anno.

E pensare che suo papà non voleva facesse la cantante: tra piccoli aneddoti e curiosità sulla sua carriera, Gianna Nannini ha affiancato Ranieri per un’ultima puntata degna di questo nome, lasciando poi lo spazio agli altri artisti che hanno seguito Massimo Ranieri lungo tutto il corso dello show musicale.

Massimo ha fatto spazio anche ai giovani artisti italiani, ospitando Irama e cantando insieme a lui la hit “La ragazza con il cuore di latta”, singolo del 2019 tra i più celebri del talento musicale esploso dopo aver vinto Amici di Maria De Filippi nel 2017. Ma non solo, Ranieri e il cantante hanno recitato un lungo dialogo scritto da Irama, indossando spalla a spalla i panni di attori.

Ranieri infatti, che all’anagrafe tutti sanno rispondere al nome di Giovanni Calone, non è solo uno dei cantanti più famosi della musica leggera italiana: l’artista ha alle spalle decenni spesi nei più grandi teatri italiani come performer a tutto tondo, da cantante ad attore, da ballerino a interprete.

Sul palco dell’ultima puntata di Qui e Adesso, tra i vari ospiti che si sono succeduti, sono apparsi anche Paolo Jannacci (che ha ricordato affettuosamente suo padre Enzo Jannacci) e Nina Zilli, che è arrivata sul palco per raccontare la sua infanzia spesa tra il basket e il sogno di calcare il palco di Sanremo, desiderio che è riuscita a realizzare nel 2010. Massimo e Nina hanno interpretato “Rose rosse”, dedicandola a tutte le mamme e le nonne del mondo.

Non sono mancati, fino alla fine, anche gli interventi dei The Jackal, comici che hanno raggiunto una grande popolarità grazie ai loro video sui social, e che da dietro le quinte del Teatro Sistina hanno intervallato lo show con alcuni siparietti divertenti, da bravi napoletani e compaesani di Ranieri.

L’emergenza sanitaria non ha fermato Massimo che, insieme a una squadra eccezionale, è riuscito a mettere in piedi lo show Qui e Adesso senza pubblico in sala, centrando comunque l’obiettivo di costruire uno spettacolo perfetto per il pubblico a casa.