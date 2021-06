Masantonio, la fiction di Alessandro Preziosi cambia giorno: quando va in onda

editato in: da

Masantonio cambia giorno: la fiction con Alessandro Preziosi si sposta sul palinsesto. La serie tv non andrà in onda il 2 luglio, come era stato programmato in precedenza, evitando il confronto con la partita degli Europei di Calcio Belgio – Italia in onda su Rai Uno alle 21.

La fiction con Preziosi dunque verrà trasmessa domenica 4 luglio con una seconda puntata ricca di storie e di intrighi. Al suo posto ci sarà Adaline – L’eterna giovinezza con Blake Lively. Masantonio riprenderà la sua normale programmazione dal 9 luglio con la terza puntata. La fiction ha come protagonista Elio Masantonio, investigatore misterioso e sfuggente che a Genova risolve i casi legati a persone scomparse. La sua capacità? Immedesimarsi nelle storie ed entrare nella mente delle persone. Nel cast della serie c’è anche una bravissima Claudia Pandolfi. Masantonio prevede cinque appuntamenti che andranno in onda su Canale Cinque sino al 23 luglio.

“È il personaggio più intimo che mi sia capitato di affrontare – ha raccontato Preziosi parlando di Masantonio -, perché corrisponde a certe peculiarità del mio carattere che raramente ho potuto esprimere attraverso un personaggio. Interpretare Masantonio mi ha permesso di tirare fuori la mia napoletanità insolente, la mia irriverenza nei confronti dell’altro, e anche la durezza: un modo di fare crudo, pane al pane vino al vino. Caratteristiche che tendo a nascondere per motivi di convivenza con il prossimo, ma che posso riversare in Masantonio. Inoltre, anche a me è capitato, molto spesso, di aver voglia di sparire”.

La serie con Preziosi è senza dubbio una delle grandi novità del palinsesto estivo di Mediaset. L’azienda infatti ha scelto di puntare su prodotti interessanti, come la fiction sul misterioso commissario, ma anche Temptation Island. Il reality di Maria De Filippi partirà il 30 giugno con sei coppie pronte a mettersi alla prova nella cornice dell’Is Morus Relais in Sardegna. Per 21 giorni gli innamorati saranno separati, vivendo nei villaggi dei single. L’obiettivo? Scoprire se si tratta di vero amore oppure se il sentimento non è abbastanza forte. La risposta a questi quesiti arriverà nel corso del falò finale, guidato, ancora volta da Filippo Bisciglia, conduttore e volto storico della trasmissione.