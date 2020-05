Temptation Island, Live – Non è la D’Urso e le fiction: Mediaset rivoluziona il palinsesto

editato in: da

Sono in arrivo le prime novità per quanto riguarda il palinsesto estivo di Mediaset. Dopo una stagione decisamente difficile dal punto di vista televisivo, l’emittente ha deciso di puntare tutto sui prossimi mesi, annunciando la messa in onda di trasmissioni di grande successo e di molte fiction.

La stagione primaverile ha visto lo stop momentaneo di molti programmi quali Domenica Live e Verissimo, che solitamente sono molto apprezzati dal pubblico. La situazione d’emergenza che stiamo vivendo ha portato anche allo slittamento di altri show che avrebbero ormai iniziato ad allietare i telespettatori in attesa dell’arrivo dei mesi caldi. Per fortuna, da quanto emerge da Publimedia, la stagione estiva ci rivelerà molte sorprese.

La prima novità riguarda le trasmissioni che ci hanno tenuto compagnia nelle ultime settimane. Come accadrà anche in Rai con show di successo quali Domenica In e La Vita in Diretta, Mediaset prevede di proseguire con alcuni dei programmi di punta: Live – Non è la D’Urso, Le Iene e Avanti un Altro dovrebbero allungarsi di alcune settimane, regalandoci ancora grandi emozioni con il sopraggiungere dell’estate.

Via libera anche ai talk show d’attualità e di informazione politica: Quarto Grado e Stasera Italia andranno avanti ancora per un po’, così come Dritto e rovescio, Quarta Repubblica e Fuori dal coro. È probabile che anche Striscia la Notizia continui ad andare in onda, e la stessa sorte dovrebbe toccare alle repliche di Ciao Darwin e di Tu Sì Que Vales.

Ma, come accade ogni anno con l’arrivo della stagione estiva, si affacciano già le prime sorprese. Temptation Island, uno dei programmi di punta dell’emittente, tornerà il giovedì sera a partire da fine giugno. Si tratta, questa, di una piacevole conferma alle indiscrezioni che si rincorrevano già da tempo. La produzione aveva infatti annunciato il via ai casting per una nuova edizione del reality show dedicato ai sentimenti, ma solo adesso arriva la notizia ufficiale.

Sono in rampa di lancio anche alcune nuove fiction, che hanno già visto numerosi rinvii per quanto riguarda la loro messa in onda. La prima è La Cattedrale del Mare, la serie spagnola in 8 episodi tratta dal romanzo di Ildefonso Falcones – sebbene sia già disponibile su Netflix, presto verrà trasmessa in chiaro. Poi arriverà anche I Fratelli Caputo, la fiction con Nino Frassica ed Ettore Bassi.