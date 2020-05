Domenica In, Mara Venier in onda sino alla fine di giugno

editato in: da

Mara Venier in versione casalinga su Instagram

Mara Venier non molla e sarà in onda con Domenica In fino a fine giugno. A svelarlo è stata proprio la conduttrice che nel corso dell’ultima puntata dello show domenicale ha annunciato che continuerà a tenere compagnia al pubblico ancora per diverse settimane.

Dopo una puntata scoppiettante con tanti ospiti, da Antonella Clerici con il fidanzato Vittorio Garrone, a Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, sino a Serena Rossi, la presentatrice ha svelato il futuro di Domenica In. “Il direttore di rete e il direttore generale, Salini e Coletta, hanno chiesto di andare avanti fino al 28 giugno – ha annunciato Mara durante l’intervista a Romina Power -. E allora se tutto va bene noi saremo con voi fino al 28 giugno, con Domenica In ogni domenica”.

Dopo un brevissimo stop, la Venier è tornata in onda con grande coraggio e forza, rispondendo all’appello dei telespettatori. La presentatrice, nonostante la paura, ha scelto di fare compagnia al pubblico con un programma domenicale che è ormai un appuntamento imperdibile per molti. Domenica In non è l’unico programma che verrà trasmesso sino a fine giugno. In tv ci saranno anche I Fatti Vostri, Vieni da Me, di Caterina Balivo, La vita in diretta e Detto Fatto di Bianca Guaccero. Storie Italiane di Eleonora Daniele invece finirà il 28 maggio visto che il parto della conduttrice è previsto per l’inizio di giugno.

Amatissima su Instagram, sempre sincera e autentica, Mara Venier è riuscita, con la sua simpatia e positività, ad affrontare un momento tutt’altro che semplice. La conduttrice ha rivoluzionato Domenica In, trasformandola per andare incontro alle direttive del Governo, con collegamenti da casa.

“L’azienda mi ha fatto scegliere, mi hanno detto Mara decidi tu – aveva annunciato qualche settimana fa a La Stampa -. Ci ho pensato e alla fine ho deciso di riprendere anche se ho paura, come tutti credo. Non voglio nascondere che in questo momento mi sento molto fragile. […] Uscirò domenica per cercare di regalare un momento di serenità al pubblico che mi vuole bene”. L’ennesima sfida vinta per Mara Venier che ha dimostrato, ancora una volta, di essere una grande professionista.