Marracash, il commento sulla storia di Fedez e Chiara Ferragni: “Truffa”

Fonte: IPA Marracash commenta la storia tra Fedez e Chiara Ferragni

Che Marracash non abbia mai avuto timore di dire la sua non è una novità. Acclamato e seguitissimo non solo per la sua musica ma anche per la capacità di trasferire ai fan il suo pensiero tramite barre spesso taglienti e capaci di indurre una riflessione, il rapper è tornato a raccontare la sua visione delle cose e delle dinamiche del mondo di oggi attraverso Fuori dalla Bolla, un podcast in collaborazione con Francesco Oggiano.

Tra i temi toccati all’interno di una delle puntate della loro chiacchierata, anche Fedez e Chiara Ferragni: una coppia che non è nuova alle opinioni di Marracash, che ancora una volta si è trovato a non nascondere una certa perplessità.

Marracash, l’opinione sulla storia di Fedez e Chiara Ferragni

Una chiacchierata senza filtri di due ore e raccolta in tre puntate quella tra Marracash e Francesco Oggiano. Un’analisi rilassata e lucidissima che spazia dalla musica, all’ispirazione, fino alle dinamiche dell’informazione e della comunicazione e la facilità sempre più radicata, oggi, di appassionarci e indignarci per storie che spesso, in poco più di 24 ore, diventano qualcosa da dimenticare: chiuse in un cassetto della memoria per dare spazio a nuovi input.

E Marracash, si sa, non ha paura di dire quello che pensa. Nel corso della puntata, il rapper e il giornalista hanno toccato uno dei temi più chiacchierati degli ultimi anni: la relazione amorosa, poi conclusa, tra Chiara Ferragni e Fedez.

Il rapper ha raccontato la sua visione in merito alla gestione della loro storia d’amore, a suo avviso, raccontata senza tenere conto di come gli utenti avrebbero potuto interpretarla: “Al di là della truffa vera, monetaria, la vera truffa è la storia d’amore. Trovo criminale vendere oggi come oggi ai ragazzi, un concetto di amore che non esiste sia sbagliato. L’amore c’è, esiste ma è molto più sfaccettato, molto più complesso, molto più difficile, e la gente dovrebbe impararlo anche per non avere delle aspettative altissime. Per non stare male, per non soffrire, poi, di quella che è la vita reale”.

A suo parere, è proprio questo genere di racconto il tassello più grave della situazione dei Ferragnez in un mondo in cui molte persone sono sempre più legati ai contenuti condivisi sui social: “Quindi quando tu basi tutto il tuo business su vendermi una famiglia perfetta che poi la gente sogna di avere, e che non ha perché non esiste nella realtà, non è neanche la loro, lo sappiamo tutti, ecco, quella cosa lì la trovo criminale”.

Marracash sull’accanimento nei confronti di Chiara Ferragni

Rimanendo sulla questione, Marracash ha poi analizzato il modo in cui le persone hanno invece reagito ai problemi legati di Chiara Ferragni, ancora molto in difficoltà a distanza di tempo: “Fosse un uomo? Non l’ha pagata un po’ troppo? Anche in quanto donna? Non so magari mi sbaglio, mi pare però che latri personaggi, tra truffe e meschinità, non sono stati cancellati alla stessa maniera. Lei, invece, un po’ perché non si è difesa, forse non è stata capace”.

Effettivamente, come sottolineato dal rapper, negli ultimi anni moltissimi vip hanno avuto a che fare con storie che non hanno messo in luce il loro lato migliore: “Kanye West fa di tutto, dice cose orrende e non è ancora stato cancellato del tutto. Forse perché la sua fama non è basata sul niente”.

Un’analisi estremamente coerente con un’idea che Marracash non ha mai provato a nascondere: non resta che capire se uno dei diretti interessati deciderà di rispondere.