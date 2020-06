Mara Venier mostra il piede fratturato su Instagram e Domenica In è a rischio

editato in: da

Mara Venier in versione casalinga su Instagram

Mara Venier mostra il piede fratturato su Instagram e le prossime puntate di Domenica In potrebbero essere a rischio. L’ultima puntata dello show domenicale è stata piuttosto movimentata, soprattutto per la conduttrice che ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio. Mara infatti è scivolata in casa, qualche ora prima di andare in onda, facendosi male a un piede. A raccontarlo ai telespettatori in attesa dell’inizio di Domenica In, era stata proprio lei, che su Instagram aveva postato uno scatto in cui mostrava una vistosa fasciatura.

“Ci provo andare in onda – aveva spiegato – sono caduta dalle scale alle stamattina per venire qua. Penso frattura al piede, una botta in testa! Subito dopo domenica in radiografia!”. E subito dopo la sua Domenica In, fra l’intervista a Giovanna Botteri e le grandi emozioni in diretta, Mara Venier è corsa in ospedale. La presentatrice a poche ore dalla puntata dello show Rai ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui annuncia di essersi fratturata il piede.

“Una bella frattura al piede, olè”, ha annunciato Mara, con tanto di faccina triste. La presentatrice ha poi ringraziato Giovanni Di Giacomo, ortopedico ed ex compagno di Heather Parisi, che si è preso cura di lei. L’infortunio ha di certo messo alla prova la Venier che nell’ultimo periodo, nonostante le difficoltà, è stata inarrestabile. La conduttrice non ha mai nascosto la sua preoccupazione per il marito Nicola Carraro e il dolore per la lontananza dai figli e dall’amato nipotino, nonostante tutto ha continuato ad andare in onda con Domenica In per regalare un sorriso ai suoi fan. Lo farà ancora? L’ingessatura mostrata da Mara su Instagram è piuttosto vistosa e condurre una trasmissione così è piuttosto difficile.

L’ultima puntata di Domenica In era prevista per il prossimo 28 giugno. Secondo TvBlog la Rai era pronta a organizzare un grande show in diretta da Rimini per lanciare un chiaro segnale di ripartenza della televisione dopo il lockdown. La frattura della Venier potrebbe cambiare i piani di viale Mazzini e anche il futuro delle prossime puntate dello show domenicale. Nel corso del programma, Mara si era lasciata andare alla commozione, ringraziando la sua squadra in diretta tv: “Veramente bravi ragazzi, io devo fare i complimenti ai miei autori, alla mia squadra, io vi ringrazio veramente, anche oggi so arrivata che non camminavo, mi avete presa, grazie”.