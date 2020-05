Mara Venier inarrestabile: in onda col piede rotto. E prolunga Domenica In fino alla fine di giugno

editato in: da

Questa settimana Domenica In si è aperta in modo decisamente insolito: seppur sorridente, Mara Venier aveva un’espressione tesa che ha fatto capire immediatamente al pubblico che qualcosa non andava. E in effetti, l’esuberante conduttrice veneta ha subito svelato il mistero.

Purtroppo, ha avuto un brutto infortunio e ha pensato di informare immediatamente gli spettatori di Domenica In: prima della diretta è inciampata ed è caduta dalle scale, facendosi male ovunque e in particolare subendo un brutto colpo al piede:

Ve lo voglio dire perché è giusto così, dovete saperlo: sono caduta dalle scale prima di venire qui. La mia solita abilità! Penso di essermi fratturata un piede, in questo momento ho molto dolore, ma sono comunque venuta qui per tenervi compagnia.

Mara Venier ha aperto così la puntata. Ha specificato di ritenersi fortunata per essersi “solo” fatta del male e non aver avuto contraccolpi peggiori, ma di aver temuto moltissimo. Mentre cadeva, infatti, ha pensato al peggio. Ha svelato anche di aver preso una botta in testa, che per fortuna non ha portato a nessuna conseguenza grave.

Poi, la conduttrice ha mostrato le condizioni del suo arto: gonfio, fasciato e tenuto poggiato su un apposito sostegno in modo tale da minimizzare il più possibile le fitte in attesa di fare la radiografia e procedere, eventualmente, all’ingessatura:

Ho il piedone fasciato, lo vedete? Ecco, sì, fa davvero male. Lo tengo un po’ sollevato, forse oggi non sarò al meglio ma ci proverò comunque.

Tornata a casa “Zia Mara” ha pubblicato un post su Instagram, dove ha condiviso con i suoi followers di avere effettivamente l’arto fratturato.

Nonostante i dolori comunque la Venier non ha affatto perso la sua verve. Prima di iniziare una spumeggiante intervista con Massimo Ranieri, ha voluto fare un annuncio al suo pubblico:

Voglio aggiungere una bella notizia: ne ho parlato con gli autori, dovevamo Domenica In prima, ma staremo con voi fino al 28 di giugno. E se io avrò il piedone… mi dovrete sopportare pure così.

Insomma, nonostante le ultime difficoltà la Venier continua a essere inarrestabile. Ed è decisa a non abbandonare il suo pubblico, costi quel che costi.