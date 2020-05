Domenica In, la Venier pronta a stravolgere il suo show: l’indiscrezione

editato in: da

Domenica In è senza alcun dubbio uno degli show più amati dal pubblico, e alla sua conduzione Mara Venier non sbaglia un colpo. Eppure, stando ad alcune indiscrezioni, dalla prossima edizione potrebbero esserci tante novità che stravolgeranno completamente la trasmissione.

Dopo una stagione piuttosto difficile, la Venier si avvia alla conclusione del suo fortunato show domenicale, con l’ultima puntata prevista per il prossimo 14 giugno – inizialmente avrebbe dovuto continuare per tutto il mese, ma la conduttrice stessa ha ammesso di sentirsi stanca e affaticata, chiedendo di anticipare la fine di Domenica In di un paio di settimane. Tuttavia, si rincorrono già numerose voci sulla prossima edizione, e quello che emerge è davvero sensazionale.

Come riporta Davide Maggio, pare che Mara Venier abbia intenzione di fare un ritorno al passato, rivoluzionando lo show dalle sue fondamenta. Al momento attuale, Domenica In si basa principalmente su interviste one to one guidate dalla conduttrice e su qualche breve spazio dedicato all’intrattenimento. L’idea sarebbe quella di riportare in tv i vecchi fasti, tornando agli anni ’90 e alla domenica incentrata sul divertimento.

Al timone della trasmissione rimarrà naturalmente Mara, che ormai da due anni ha ripreso in mano lo show riportandolo in auge dopo una serie di stagioni che non hanno avuto grande fortuna. Ma con lei ci saranno altri compagni di viaggio, per una conduzione corale volta a riportare al centro dell’attenzione l’intrattenimento. Musica, giochi e tante risate saranno il leit motiv della prossima edizione, a quanto sembra, ma non dovrebbe mancare uno spazio per le grandi interviste.

A cosa è dovuto questo cambiamento? È ancora una volta Davide Maggio a dare la risposta: pare che Canale 5 abbia pronto un nuovo format per la prossima stagione autunnale. Si tratterebbe di una trasmissione domenicale nuova di zecca, che dovrebbe andare in onda prima di Domenica Live, lo show di Barbara D’Urso. Secondo le prime informazioni, dovrebbe essere un talk in salsa reality, anch’esso un omaggio alla vecchia tradizione domenicale risalente agli anni ’90.

Già da settimane si vocifera di questa novità in casa Mediaset, ed è spuntato anche il nome di Alfonso Signorini come possibile conduttore – sebbene egli stesso abbia smentito sul suo profilo Instagram. Signorini sarà infatti già impegnato, proprio a partire dal prossimo settembre, con la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il mistero, tuttavia, rimane e i fan sono in attesa di scoprire quale sarà la verità.