Manila Nazzaro, la rivelazione sulla Balivo: “Non la vorrei al GF”

GF Vip 6: il cast ufficiale

Neanche il tempo di iniziare ed è già polemica. Il GF Vip 6 promette molto bene in termini di concorrenti e, a confermarlo, è proprio una di loro. Stiamo parlando di Manila Nazzaro, che si è già lanciata in una dichiarazione che ha fatto discutere ancor prima di varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia.

Il bersaglio della sua sincerità, stavolta, è stata un’ignara Caterina Balivo, che si è ritrovata al centro di una dichiarazione alla quale non ha replicato. Il video di presentazione della Nazzaro, rilasciato a pochi giorni dalla prima del programma, ha infatti rivelato una verità scomoda e che riguarda proprio la bella conduttrice partenopea. A domanda diretta, Manila ha risposto: “Chi non vorrei assolutamente nella Casa? Caterina Balivo. Simpatie e antipatie ci sono”.

Sembrerebbe, inoltre, che il rapporto non idilliaco tra le due abbia anche radici molto antiche. Insieme, hanno partecipato all’edizione del 1999 di Miss Italia, vinta proprio dalla Nazzaro. Per Caterina Balivo c’è stato però un bel terzo posto e una carriera di tutto rispetto in televisione, che l’ha portata a condurre alcuni dei più importanti programmi in Rai.

Le parole della futura vippona non devono quindi sorprendere, se si riprende una sua vecchia dichiarazione nella quale aveva parlato proprio del suo rapporto con la Balivo: “Durante il concorso non abbiamo mai legato. Io sognavo di diventare una conduttrice mentre lei voleva fare la giornalista. Lei è stata più fortunata di me e ha saputo fare le scelte al momento giusto. Io ho preferito a inizio carriera il matrimonio e la maternità, lei invece certe scelte le ha fatte a carriera avviata”.

Insomma, Manila Nazzaro non è certo una che le manda a dire. Questa sua sincerità è stata già apprezzata dal pubblico, che non vede l’ora di vederla all’opera al Grande Fratello. Dopotutto, le scelte compiute da Alfonso Signorini sono sempre andate tutte nella medesima direzione, con un cast formato da grandi personalità e da storie toccanti, spesso traino per la doppia prima serata settimanale.

Se questi sono i presupposti, ci sarà quindi da aspettarsi grandi cose dalla Nazzaro, che avrà ben 21 compagni con i quali legare o scontrarsi. La prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip è attesa per il 13 settembre 2021, su Canale5.