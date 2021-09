GF Vip 6, il cast prende forma: anche Jo Squillo e Bortuzzo nella Casa

editato in: da

GF Vip 6, il cast voluto da Alfonso Signorini: indiscrezioni

La nuova edizione del Grande Fratello Vip prende forma. Secondo quanto riporta davidemaggio.it, i concorrenti della prossima annata dovrebbero essere almeno 22. Si fanno, così, largo i nomi dei vipponi scelti da Alfonso Signorini per questa stagione che potrebbe replicare quella torrenziale del 2020, anche se ancora non sono stati confermati i dettagli.

Dopo Katia Ricciarelli, la Casa più spiata d’Italia accoglierà anche Jo Squillo, vecchia conoscenza dei reality. In passato, l’artista non ha avuto molta fortuna ma ha deciso di riprovare con quest’esperienza televisiva guidata dal direttore di Chi (conduttore dello show), al quale in pochi sanno resistere. La decisione di partecipare da parte di Katia Ricciarelli ne è l’esempio più concreto: non si può rimanere sordi al richiamo di Signorini.

Nella squadra di vip anche Manuel Bortuzzo, che già si era detto interessato a fare quest’esperienza. Il nuotatore, in sedia a rotelle dopo un tragico agguato nella periferia di Roma, ha sempre dimostrato di avere le idee chiare e di volersi sottoporre all’esperimento sociale che ormai va avanti danni. La sua decisione potrebbe anche rappresentare una buona occasione per conoscere meglio la sua storia, diventata un esempio di forza e determinazione.

In questo scenario così variegato s’inserisce anche Ainett Stephens, che manca dal giro da un po’ di anni. La Gatta Nera del Mercante in Fiera di Pino Insegno è pronta a fare una nuova esperienza in televisione che sarà molto diversa da quelle che ha già fatto. Il Grande Fratello è infatti in grado di mettere a nudo anche le personalità più introverse, caratteristica che fa parte del gioco messo in atto da Alfonso Signorini in questi anni di conduzione.

Rivoluzionario il cast ma anche la Casa. La struttura pronta per i vipponi sarà infatti molto differente da quella che abbiamo imparato a conoscere, sebbene già ricca di spazi alternativi. Alfonso Signorini ha infatti deciso di inserire una nave da crociera, come esperimento per i nuovi vip scelti per la prossima edizione. A dichiararlo è stato il capo progetto del programma a Chi, che ha anche spiegato quali fossero i dettagli di questa Love Boat che potrebbe riservare delle piacevoli sorprese.