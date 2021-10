I Måneskin travolti dal successo: il vero significato dietro Mammamia

I Maneskin volano a Parigi. E spunta la misteriosa fidanzata di Vic

“Mammamia”, verrebbe da dire, solo a sentire la voce graffiante di Damiano David in questo nuovo singolo dei Måneskin, che consolida il successo esploso a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo e a Eurovision Song Contest, dai quali sono usciti grandi trionfatori. Il gruppo romano ritorna, stavolta con un brano prodotto dal loro manager Fabrizio Ferraguzzo, per riproporre quel sound ruvido che tanto piace alle piazze internazionali e che in Italia ha riportato quella nota rock che mancava da molto tempo.

Måneskin, il vero significato di Mammamia

Rockstar sul palco, ventenni nella vita. Questo è quello che ha voluto sottolineare il leader della band durante la presentazione del singolo, avvenuta straordinariamente in inglese presso l’SO36 di Berlino, nella quale hanno rivelato anche il significato nascosto dietro a un brano che racconta tutto e il contrario di tutto sulla loro personalità di artisti.

Mammamia è la traduzione in musica di quello che hanno vissuto sul palco di Eurovision Song Contest, dei complimenti e delle critiche con una punta di sarcasmo che è tutta rivolta ai “cugini francesi”, gli stessi che hanno accusato Damiamo David di fare uso di sostanze a un minuto dalla vittoria strappata alla loro rappresentante, Barbara Pravi.

E sì, perché se le vittorie non si dimenticano, lo stesso vale anche per le ingiustizie, quelle costruite ad arte per guastare un momento che doveva essere solo di festa: “È un brano ironico nato in poche ore subito dopo l’Eurovision: eravamo molto ispirati. Abbiamo cercato di non prenderci troppo sul serio. Oltre ai complimenti, sono arrivate anche le critiche e volevamo tradurre tutto questo in una canzone. A volte senti che stai facendo qualcosa di bello, ma la gente non capisce e giudica malamente: Mammamia cerca di ironizzare su questo”.

Il segreto del successo dei Måneskin

Il motivo di tanto affetto e di un seguito così internazionale è presto detto. I Måneskin hanno sempre voluto mantenere la loro autenticità, quella che rappresenta il cuore della loro musica. La scelta di mostrarsi come gruppo non è poi casuale, proprio come hanno spiegato durante la conferenza stampa di presentazione del pezzo in rotazione radiofonica dall’8 ottobre:

“La gente si accorge che ci divertiamo durante i live. Sente la nostra amicizia, l’equilibrio che c’è tra di noi: anche per questo ci piace mostrarci sempre come band e ci rifiutiamo di apparire singolarmente. Siamo ragazzi normali che fanno qualcosa di grande che amano. Diamo speranza ai giovanissimi di poter fare quello che vogliono, ma non vogliamo insegnare la vita a nessuno, cerchiamo solo di essere la migliore versione di noi stessi. Crediamo in ciò che facciamo e quello che si vede è quello che è”.

Il tour dei Måneskin è già sold out

Un grande evento al Circo Massimo e un tour per il quale sono stati letteralmente polverizzati tutti i biglietti. Così i Måneskin rispondono alle critiche e a coloro che non credono troppo nel loro futuro, quello che si stanno costruendo passo dopo passo, mostrando anche una maturità artistica che sta diventando e della quale si sente estremo bisogno.