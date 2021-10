Maneskin “very hot”: tutti nudi per l’uscita del nuovo singolo

Maneskin, talento, stile e provocazione: il segreto del loro successo

“Why so hot?” con queste parole, a corredo di uno scatto che li ritrae completamente nudi, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, ovvero i Maneskin, hanno di nuovo fatto centro. Il gruppo ha infatti festeggiato l’uscita del nuovo singolo Mamma mia con una foto che li vede nature, coperti da una stellina solo nelle parti più intime. E ovviamente la foto ha fatto subito scalpore e clamore, portando l’attenzione sul tanto atteso brano in arrivo.

Tutto quello che fanno i 4 ragazzi romani, ormai, che sia frutto di strategia o spontaneo grido di liberà e voglia di vivere, risulta vincente. Anche la foto che poteva apparire volgare o disturbante, è semplicemente bella e naturale.

Francesca Barra, sul suo account Instagram, scrive: “Io vedo tante cose bellissime in questa foto. La prima è una donna libera e al sicuro con il proprio corpo. La seconda è che questa immagine leggera, divertita e divertente simboleggia il sentirsi a proprio agio anche nudi senza che questo crei il minimo disagio in chi guarda o fra loro…”.

Vincitori prima di Sanremo e poi dell’Eurovision, risultati da record nelle vendite, protagonisti della moda e very influencer in fatto di stile, i Maneskin si sono presi tutto. E lo hanno fatto con l’ardore, l’irruenza, la passione dei loro vent’anni. Non a caso titolo di un loro brano: “E andare un passo più avanti, essere sempre vero. Spiegare cos’è il colore a chi vede bianco e nero”.

Perché i Maneskin stanno sdoganando tante cose. E noi non possiamo che dire loro grazie.