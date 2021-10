Maneskin, l’attacco di Caterina Collovati: “Il successo fa perdere la testa”

Maneskin, talento, stile e provocazione: il segreto del loro successo

I Maneskin sanno bene come provocare una reazione nel pubblico, e quel che è certo è che con una delle loro ultime foto pubblicate su Instagram hanno suscitato critiche e complimenti in egual misura.

Lo scatto, che ha sollevato un certo polverone, è stato usato dalla band per promuovere l’uscita del loro ultimo singolo, dal titolo Mamma mia: che sia frutto di una studiata strategia di marketing o che sia un modo per esprimere al mondo la loro voglia di vivere e la loro libertà a 360 gradi, hanno raggiunto il loro obiettivo, far parlare di loro.

Maneskin, l’attacco di Caterina Collovati

La giornalista e opinionista Caterina Collovati ha deciso di dire la sua sulla foto “hot” della band romana, scrivendo un lungo commento sul suo profilo Instagram.

“Antica, sono antica, lo ammetto e ne vado fiera”, ha esordito l’opinionista sui social. Lo scatto dei Maneskin non è affatto piaciuto alla Collovati, che, senza peli sulla lingua, si è lasciata andare a uno sfogo contro i giovani artisti, che hanno fatto della provocazione uno dei loro punti di forza.

“Era il caso di mettersi unti, bisunti e biotti per il lancio del nuovo singolo?”, continua la giornalista, “Preferivo il body a pelle della vittoria a Sanremo o se proprio devo essere sincera meglio ancora la naturalezza dei volti e dell’abbigliamento di quando erano artisti di strada…”. Un attacco vero e proprio contro un post volto ad attirare l’attenzione per l’uscita del loro nuovo brano.

“Ma il successo fa perdere la testa o impone facce stralunate, nudità e dipinti corporali? Perché se è così il successo può essere pericoloso…”, ha chiosato la Collovati.

Maneskin, la foto che sta facendo discutere

“Perché fa così caldo?”, queste le semplici parole che hanno accompagnato lo scatto che sta facendo così discutere, sui social e non solo. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio – questi i nomi dei componenti della band – hanno folgorato il loro pubblico con la foto “hot”: completamente nudi, con solo le parti intime coperte da mini sticker neri a forma di stella, hanno mandato in visibilio i fan.

Se c’è chi li ha accusati di esibizionismo ed esagerazione, dall’altro lato i Maneskin sono stati capaci di guadagnare due milioni di like in appena due giorni. Del resto il loro successo parla chiaro: dopo la vittoria di Sanremo e dell’Eurovision, il loro tour europeo ha registrato il sold out in poche ore. E le provocazioni fanno parte del gioco.