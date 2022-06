Lutto per Pamela Prati: “Vivrà a stento senza di te”. L’addio al nipote su Instagram

Fonte: IPA Pamela Prati, il lutto per suo nipote

La showgirl Pamela Prati ha annunciato sul suo profilo Instagram la morte di suo nipote. Un messaggio toccante, che ha commosso tutti i fan e gli amici che le hanno lasciato un commento di conforto e vicinanza sotto il lungo post che ha pubblicato insieme a una foto che ritrae proprio il suo amato nipote.

Pamela Prati, il messaggio per suo nipote

Un messaggio che nessuno avrebbe voluto leggere e che senza dubbio lei stessa non avrebbe mai voluto scrivere. Pamela Prati ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per annunciare la morte di suo nipote e salutarlo attraverso parole toccanti e sincere.

“Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita”, ha così esordito la showgirl pubblicando la foto di suo nipote sorridente. “Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro. Mia sorella vivrà a stento senza di te, non è naturale che una madre seppellisca un figlio”, ha continuato dedicando un pensiero alla madre del ragazzo.

“Avevi ancora tanto da vivere… Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Il mio amore ti raggiungerà per l’eternità”, ha così concluso la dedica, da cui arriva tutta la sofferenza per un momento delicato non solo per se stessa ma per tutta la sua famiglia, in particolar modo per sua sorella a causa della perdita di un figlio in modo prematuro.

Non si conoscono le dinamiche e i dettagli sulla vicenda, poiché Pamela Prati ha solo (giustamente) voluto condividere con tutti un momento di forte dolore con tutti i suoi follower, i suoi amici e colleghi, senza spiegare altro. Questi ultimi, infatti, hanno prontamente lasciato un messaggio di condoglianze e di estrema vicinanza non solo per lei ma anche per la sorella della showgirl.

Pamela Prati, la vicinanza dei colleghi e dei fan per suo nipote

Quando accadono tragedie come questa, spesso non si trovano neanche le parole per commentare il tutto; nonostante questo, però, Pamela Prati è stata da subito sommersa di messaggi bellissimi da parte di tutti, a partire dai fan fino ad arrivare ai colleghi dello spettacolo.

“Coraggio amica mia“, ha scritto l’attrice Laura Chiatti, seguita da Pamela Camassa, Manila Nazzaro e altri volti della televisione; anche le persone che non la conoscono personalmente hanno speso parole per l’accaduto: “Mi dispiace tantissimo Pamela, condoglianze sincere a te ed a tutta la sua famiglia”, si legge tra i vari messaggi tutti simili tra loro ma tutti estremamente sinceri.

La Prati ha anche pubblicato una storia su Instagram, con la stessa foto di suo nipote, e la tenera scritta: “Amore di zia, oggi te ne sei andato per sempre… siamo devastati dal dolore“, accompagnata dal brano No potho reposare di Tezenda.

Come già anticipato, non si conoscono i dettagli della vicenda e il motivo della scomparsa del giovane nipote; ciò di cui si è a conoscenza è che Pamela Prati ha tre sorelle, Caterina, Maria e Sebastiana. Non si sa, però, quale delle tre sorelle abbia subito il grave lutto.