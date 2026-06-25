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IPA Nicolás Gonzalez

Comunque vadano questi Mondiali, per Nico Gonzalez il 2026 sarà un anno di successo, per lo meno dal punto di vista sentimentale – seppur le triplette di Lionel Messi rendano sempre più papabile anche una vittoria calcistica. Il campione alboceleste ha iniziato l’anno con un nuovo amore e nel torneo americano, a fare il tipo per lui dagli spalti c’è anche Ludmila Isabella, l’influencer che non è una novizia del mondo del pallone.

Ludmila Isabella, il passato in tv e la relazione violenta

La modella Ludmila Isabella conta oltre 110mila follower su Instagram, oggi è un’influencer amata per i racconti di vita quotidiana assieme al figlio Benicio e dei viaggi da sogno tra Stati Uniti e Ururguay. In passato, Isabella ebbe anche una carriera televisiva, conduttrice del programam di successo Todo al revés sul canale argentino Net Tv. In seguito, però, la conduttrice scelse di allontanarsi dai riflettori per proteggere la propria vita privata, alle prese con una relazione violenta con un uomo famoso e potente.

Ludmilla è stata compagna dell’ex campione di calcio Lautaro Acosta, con cui ebbe il figlio Benicio. Lo denunciò per violenze, ma non senza paura. “È difficile parlarne perché ho vissuto cose orrende di cui non mi rendevo conto. Per via dei sentimenti che ci legavano, non riuscivo davvero a comprendere quel che stavo passando”. Anni dopo, Isabella raccontò di una violenza cresciuta a poco a poco: “Prima arrivò la violenza psicologica e dopo iniziò a lanciare oggetti contro il muro, fino a prendersela con me e non fermarsi più”.

“Si sentiva intoccabile. – spiegò lei – Mi diceva che avrebbe sistemato tutto con il denaro. Mi picchiava brutalmente e diceva che mi avrebbe rovinato la vita. Per questo avevo così paura a sporgere denuncia”. Infine, Ludmila Isabella ha ritirato qualsiasi accusa e la questione non è mai arrivata in tribunale.

La felicità ritrovata assieme a Nico Gonzalez

È stato proprio nel corso dei Mondiali 2026 che Ludmila Isabella ha ritrovato l’amore. Lei e Nicolás Gonzalez, ha raccontato il giornalista Gustavo Méndez, si sono conosciuti in una festa a seguito dell’ultima partita di selezione dell’Argentina: “Si incrociarono in un locale sul lungomare di Buenos Aires. Si scambiarono degli sguardi, e fu così che tutto ebbe inizio”.

Pochi mesi dopo la separazione dall’ex compagna Paloma Silberberg, cui fu legato per anni, Gonzalez chiese a Ludmila di trasferirsi da lui in Spagna, dove il calciatore gioca per l’Atletico Madrid. Da allora i due sono inseparabili e, per mantenendo la loro relazione al riparo dall’attenzione mediatica, non mancano di quando in quando di convidivedere sui social dolci momenti della loro vita assieme.

Il primo bebè in arrivo

Pare che Ludmila Isabella e Nico Gonzalez siano in attesa del loro primo figlio. La modella sarebbe già al quinto mese di gravidanza, ma la notizia sarebbe stata rivelata soltanto agli amici più stretti. A renderla pubblica è stata la testata locale LAM. Il motivo di tanto riserbo sono proprio i problemi giudiziari tra Isabella e l’ex compagno Lautaro Acosta, con cui è in corso una disputa giudiziaria per l’affido e il mantenimento del figlio Benicio.