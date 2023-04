Luca Argentero, il GF e la carriera fortunata: “Ho sfruttato la mia bellezza”

Fonte: Ansa Luca Argentero

È uno degli attori più apprezzati dal pubblico per il suo fascino e per il suo talento: Luca Argentero si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato della sua fortunata carriera, iniziata per caso all’interno della Casa del Grande Fratello, del suo percorso tra tv e cinema e della sua ultima, entusiasmante, avventura, quella del suo primo libro dal titolo Disdici tutti i miei impegni.

Luca Argentero, l’avventura al Grande Fratello e gli esordi

Che Luca Argentero sia uno dei sex symbol del nostro paese non è certo un mistero, e anche se oggi si definisce “un rottame, con la testa ormai grigia, la pancia, le rughe” sa bene di dovere tanto al suo innato fascino e a quel sorriso che ha fatto perdere la testa alle sue fan. E sa bene che la fortuna ha giocato un grande ruolo nella sua vita.

“Io sono stato e sono un uomo fortunatissimo. Ho recitato in film diretti da registi come Ozpetek, Comencini o Placido senza aver mai studiato recitazione per un solo giorno della mia vita” ha raccontato sulle pagine del Corriere della sera, ammettendo anche di essere una persona consapevole. “Mi osservo, mi critico, mi analizzo. E so benissimo che il fatto di essere bello ha aiutato, eccome. Le dirò di più: ho sfruttato la bellezza quando ho potuto“.

Tutto però è iniziato dalla Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello, che segnò in qualche modo l’inizio della sua carriera. Ma l’intento per Argentero non era quello di entrare a gamba tesa nel mondo dello spettacolo, ma capire cosa fare della propria vita.

“Lo feci per soldi. Calcolai che se avessi vinto la cifra in palio avrei potuto riposarmi un poco e decidere che cosa fare del mio futuro, visto che mi ero appena laureato”. Il reality show non lo vinse – fu l’edizione che vide trionfare Floriana – eppure da lì è partito tutto.

E ha le idee molto chiare sui progetti da portare avanti nei prossimi anni: “Ho scritto il libro perché mi piacerebbe lavorare intensamente ancora per qualche anno, guadagnare abbastanza per vivere bene e far vivere bene la mia famiglia e poi vorrei andare in pensione a 55 anni. Viaggiare con mia moglie, riposarmi, leggere e scrivere libri e sceneggiature”.

Luca Argentero e Cristina Marino, l’intesa che ha cambiato la sua vita

Fondamentale per la sua vita la moglie Cristina Marino, che l’ha reso papà due volte, prima di Nina Speranza e solo qualche settimana fa di Noè Roberto. “Mia moglie mi ha insegnato un nuovo sguardo. Sul mondo, sulle donne, sulla famiglia. Sorridendo, riesce a darmi energia e coraggio. Io con lei vorrei fare tanti figli, ma nell’ultima gravidanza l’ho vista abbastanza provata e allora mi fermo, vedremo che cosa succederà”.

E anche in questa occasione non ha perso occasione di dedicarle parole piene d’amore, ricordando il loro primo incontro: “Solo vicino a lei il tempo che passa non mi fa paura e tutto diventa facile, allegro, pieno di vita. Sono grato a quel pomeriggio ai Caraibi quando, sul set di un film, l’ho vista per la prima volta sotto una palma. Ci siamo guardati in un modo tutto nostro. E non abbiamo mai smesso“.