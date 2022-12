Che fine hanno fatto i vincitori del Grande Fratello

Il Grande Fratello è uno di quei programmi che ha fatto la storia della televisione italiana. Lo dimostra la sua longevità e il fatto che a distanza di anni dalla messa in onda della prima edizione sia nato il Grande Fratello Vip. Il reality show continua ancora oggi a far parlare di sé anche per molti dei suoi protagonisti, che sono entrati nel cuore del pubblico: ecco cosa fanno oggi i vincitori del Grande Fratello.

Cristina Plevani

Chi ha seguito la prima e fortunatissima edizione del GF non può non ricordare Cristina Plevani, che all’interno della Casa più spiata d’Italia era riuscita a conquistare Pietro Taricone. Dopo una breve carriera in tv e in radio, la Plevani ha abbandonato il mondo dello spettacolo per condurre una vita tranquilla lontana dai riflettori. È tornata a Iseo, sua città natale, dove fa la cassiera part-time e l’istruttrice di fitness e di nuoto.

Flavio Montrucchio

Il GF è riuscito a regalare grande notorietà a tanti concorrenti, che sono diventati col tempo tra i volti più amati del panorama televisivo italiano. Uno di questi è certamente Flavio Montrucchio, che dopo la sua vittoria ha coltivato la sua passione per la recitazione, prendendo parte a diverse fiction per il piccolo schermo e a musical per il teatro. Dopo la sua esperienza a Tale e Quale Show ha deciso di cambiare carriera e passare alla conduzione televisiva, guidando molti show in prima serata su Real Time, da Bake Off Italia a Primo appuntamento.

Floriana Secondi

Anche Floriana Secondi è rimasta nel cuore del pubblico: la sua genuinità e la sua simpatia l’hanno resa una delle grandi protagoniste dei salotti televisivi degli ultimi anni. Un anno dopo la sua vittoria al GF ha partecipato a un altro reality, La Fattoria, e nel frattempo ha iniziato a gestire un locale a Milano Marittima. Il 2022 è stato per lei l’anno del ritorno in tv da grande protagonista, essendo stata tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi.

Serena Garitta

Vincitrice della quarta edizione della trasmissione, Serena Garitta è riuscita a ritagliarsi negli anni il suo spazio in tv: è stata inviata di Lucignolo, La vita in diretta, Domenica Live e Pomeriggio Cinque, ha partecipato a Comedy Club e Pirati, e ha collaborato con Sportitalia e Sky Sport nel programma B-Lab.

Jonathan Kashanian

Grazie alla sua personalità spumeggiante, Jonathan Kashanian ha conquistato gli spettatori e il piccolo schermo. Ha partecipato a diversi programmi tv, da Chiambretti Night a L’isola dei Famosi, dove si è classificato quinto, e dal 2019 al 2021 è stato al fianco di Bianca Guaccero a Detto Fatto.

Augusto De Megni

Già prima della sua partecipazione al GF Augusto De Megni balzò agli onori della cronaca perché vittima, all’età di 10 anni, di un sequestro organizzato dall’Anonima sarda. Dopo aver battuto il compagno Filippo Bisciglia in finale, è stato opinionista di alcune trasmissioni sportive per poi allontanarsi dal mondo dello spettacolo.

Milo Coretti

Milo Coretti ha vinto la settima edizione del Grande Fratello. Data la sua grande simpatia, in molti immaginavano per lui un futuro nel mondo dello spettacolo, ma così non è stato. Dopo aver partecipato alla Fattoria e dopo qualche ospitata televisiva ha deciso di concentrarsi esclusivamente sulla sua attività di imprenditore nel settore della ristorazione.

Mario Ferretti

Anche Mario Ferretti, vincitore dell’ottava edizione del reality, è scomparso dai radar televisivi: sfruttando il premio economico ottenuto con il suo trionfo, ha aperto un agriturismo in Umbria, precisamente a Montecchio, dal nome “Il Casale di Mario”.

Ferdi Berisa

Ferdi Berisa è diventato un volto noto partecipando nel 2009 al reality show, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi. Si è allontanato dalla televisione e anche dal giornalismo, dove aveva cominciato a muovere i primi passi dopo la vittoria del GF. Dopo aver aperto varie attività negli anni oggi ha un negozio di dolciumi e ha fondato un’associazione che aiuta i più bisognosi.

Mauro Marin

Sebbene per Mauro Marin le porte della tv sembravano praticamente spalancate, le cose non sono andate come tutti si aspettavano. L’ex gieffino ha dovuto fare i conti con dei problemi di salute: “Nel 2004 mi è stata diagnosticata una schizofrenia affettiva con disturbo bipolare, dovuta all’eccesso di sostanze. I miei genitori mi hanno raccolto con il cucchiaino e mi sono svegliato al reparto psichiatrico di Montebelluna”, ha raccontato a Barbara D’Urso. Dopo essersi ripreso, è tornato a occuparsi dell’attività di famiglia.

Andrea Hirai Cocco

A differenza di altri vincitori, Andrea Hirai Cocco ha intrapreso una carriera nel modo dello spettacolo sia come fotomodello che come attore, coltivando le sue passioni, ma non solo. È appassionato di cucina e gestisce un account Instagram con le sue ricette e un canale Youtube.

Sabrina Mbarek

Il GF non è riuscito a cambiare la vita di Sabrina Mbarek, che dopo l’esperienza del programma ha deciso di lasciarsi l’avventura televisiva alle spalle. Ha infatti deciso di concludere gli studi presso la Shepard Broad College of Lay a Los Angeles, abbandonando il mondo dello spettacolo.

Mirco Petrilli

Con la sua semplicità e la sua ironia aveva conquistato il pubblico: Mirco Petrilli è stato uno dei vincitori più amati della storia del reality show, ma nonostante il suo desiderio di sfondare con la recitazione, l’uomo è tornato alla sua vita prima del programma, quella da contadino.

Federica Lepanto

Nel 2015 a vincere il reality è stata Federica Lepanto: dopo la sua avventura nello show ha partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatrice. Oggi ha deciso di abbandonare il piccolo schermo e dedicarsi all’attività sui social, dove mostra la sua vita da mamma.

Alberto Mezzetti

Diventato noto nel 2018 per aver partecipato alla quindicesima edizione del Grande Fratello, Alberto Mezzetti non è più tornato sul piccolo schermo. Dopo la sua avventura, l’ex gieffino ha iniziato a dedicarsi al mondo della moda e ha aperto un’associazione, chiamata la Tarzan Help, per aiutare i ragazzi in difficoltà.

Martina Nasoni

Vecchia fiamma di Daniele Dal Moro, Martina Nasoni è stata l’ultima dei vincitori del Grande Fratello Nip. Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia aveva svelato di aver partecipato a Miss Italia e di aver ispirato Irama per la canzone La ragazza con il cuore di latta. Oggi ha intrapreso la carriera di modella e influencer e ha iniziato anche a studiare recitazione.