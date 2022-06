Lorenza, chi è la compagna di Pierluigi Pardo che l’ha reso papà

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2022

Fiocco azzurro per Pierluigi Pardo: il giornalista sportivo è diventato papà per la prima volta a 48 anni, dando un tenero annuncio sui suoi profili social. In occasione della comunicazione della bella notizia, il conduttore di Dazn ha anche svelato l’identità della compagna, rimasta fino a questo momento avvolta nel mistero. Si tratta di Lorenza Baroncelli, direttrice per quattro anni della Triennale di Milano.

Chi è Lorenza Baroncelli, la compagna di Pierluigi Pardo

Fino a poco tempo fa la compagna di Pierluigi Pardo era rimasta nell’ombra. Lontana dal mondo dello spettacolo, l’identità di Lorenza Baroncelli era fino a oggi, avvolta nel mister: il giornalista infatti era riuscito a proteggere la relazione con la compagna dalle pagine di gossip e dagli obiettivi dei paparazzi.

Ma l’annuncio del lieto evento, ovvero la nascita del suo primo figlio, ha svelato anche l’identità della mamma: classe 1981, romana d’origine, l’architetto vanta un curriculum di tutto rispetto. Oltre ad aver ricoperto il ruolo Direttore artistico della Triennale di Milano, la Baroncelli è stata Assessore alla rigenerazione urbana e progetti internazionali nel Comune di Mantova, Associate Special Projects alla Serpentine Galleries di Londra e Consulente per le strategie urbane e culturali di Edi Rama, Primo Ministro dell’Albania.

Inoltre è stata Direttore scientifico del Padiglione svizzero curato da Hans Ulrich Obrist alla Biennale di Venezia del 2014 e Direttore scientifico di 15 Rooms, la mostra curata da Klaus Biesenbach e Hans Ulrich Obrist al Long Museum di Shanghai. Ha lavorato anche al Politecnico di Vienna ed è membro dell’Advisory Board del Dipartimento di Architettura. Tra le tante cose insegna anche alla Luiss di Roma, nel Master of Art.

Solo qualche giorno fa ha annunciato la fine del lavoro per la Triennale di Milano: “Oggi si conclude la mia esperienza, un percorso pieno di enormi soddisfazioni. (…) Quattro anni durante i quali ho conosciuto un meraviglioso compagno di viaggio con cui, tra poche settimane, inizierò il progetto più importante della mia vita. Ed è maschio“.

Pierluigi Pardo, l’annuncio della nascita del figlio

“Eccomi qui“, ha scritto Pierluigi Pardo per annunciare la nascita del suo primo figlio. Il giornalista ha pubblicato uno scatto dolcissimo su Instagram, mostrando il piccolino tra le braccia di mamma Lorenza.

“Can You imagine a love that is so proud?”, ha aggiunto poi Pardo a corredo della tenera foto (“Riesci a immaginare un amore di cui essere più orgogliosi?”). Tantissimi i commenti con i messaggi auguri ai neogenitori e i benvenuto al piccolo di casa Pardo. A congratularsi sono stati il calciatore Claudio Marchisio, Alessandro Cattelan, Sonia Bruganelli, Melissa Satta, Cristiana Capotondi, Francesca Barra, Diletta Leotta e tantissimi altri vip, sia appartenenti al mondo del calcio che a quello dello spettacolo, senza contare quelli dei fan più affezionati.

Il nome del bimbo non è stato svelato – almeno per il momento – ma un commento su Instagram del grande amico Ciro Ferrara potrebbe fornire un indizio. “Ciruuuuuuuuuuuuu benvenuto. E non è un dettaglio…!”, ha scritto l’ex calciatore sotto il post di Pardo. Si tratterà di uno spoiler sul nome del piccolo o è semplicemente un riferimento al suo soprannome?