Lutto in Rai, morta la moglie di Massimo Caputi: chi era Roberta Sciubba

Il mondo del giornalismo sportivo e della televisione italiana si stringe attorno a Massimo Caputi. Con un annuncio che ha colpito profondamente colleghi e telespettatori, il noto volto della Rai ha comunicato la scomparsa improvvisa della moglie, Roberta Sciubba. Una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno, che lascia un vuoto incolmabile nella vita del giornalista e in quella del loro figlio Lorenzo, oltre che in tutta la comunità dei professionisti dell’informazione che da anni lo stima e lo segue. Di lei si hanno pochissime informazioni, se non che era profondamente legate all’Isola del Giglio e aveva solo 64 anni.

Massimo Caputi, l’addio alla moglie Roberta Sciubba

Massimo Caputi ha affidato al proprio profilo Instagram il dolore per la perdita della compagna di una vita. Attraverso una foto che li ritrae insieme, il giornalista ha dedicato a Roberta parole di rara intensità, descrivendola come il pilastro fondamentale della sua esistenza. “Te ne sei andata lasciando un vuoto incolmabile”, ha scritto Caputi, tratteggiando il profilo di una donna che è stata “moglie, madre, compagna, amica”.

Nel suo messaggio emerge tutta la devozione di un uomo che ha perso il proprio baricentro: Roberta Sciubba non era solo la donna che è stata al suo fianco per lungo tempo, ma una “stella polare”, un riferimento costante in ogni sfida professionale e personale. Il giornalista ha poi promesso di onorare la sua memoria traendo forza proprio dal coraggio che lei ha sempre dimostrato: “Eri una donna coraggiosa e quel tuo coraggio mi farà andare avanti per non deluderti”.

Il cordoglio del mondo dello sport e dello spettacolo

La notizia ha generato un’immediata ondata di affetto. Sotto il post di Caputi si sono rincorsi centinaia di messaggi di condoglianze. Tra questi, i pensieri di figure di primo piano dello sport e della TV, come l’ex CT della Nazionale Roberto Mancini, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, e i colleghi Pierluigi Pardo e Nando Orsi. Anche il mondo della comicità e dell’intrattenimento, rappresentato da Ubaldo Pantani, ha voluto far sentire la propria vicinanza a Massimo, testimoniando quanto la coppia fosse benvoluta nel settore.

Chi è Massimo Caputi: una carriera tra calcio e TV

Massimo Caputi è un nome che non ha bisogno di presentazioni per chiunque abbia seguito lo sport negli ultimi trent’anni. Romano, classe 1961, ha iniziato la sua ascesa giovanissimo nella redazione sportiva di Telemontecarlo (TMC). È stato la voce narrante di eventi epocali: dai Mondiali di Italia ’90 a quelli di USA ’94 e Francia ’98, passando per quattro edizioni degli Europei e diverse edizioni della Copa America.

Il suo passaggio in Rai ha consacrato la sua popolarità, portandolo alla conduzione di programmi storici come La Domenica Sportiva. Poliedrico e in grado di spaziare oltre il rettangolo verde, Caputi è stato anche inviato de L’Isola dei Famosi e, per cinque anni, il commentatore ufficiale della versione italiana del celebre videogioco FIFA, entrando nelle case di milioni di giovani appassionati. Ha inoltre ricoperto ruoli di rilievo nella comunicazione della Federazione Italiana Tennis.

Oggi, dietro il professionista impeccabile, c’è un uomo che affronta la prova più difficile. La scomparsa di Roberta Sciubba toglie una luce al suo fianco, ma come lui stesso ha scritto, il suo ricordo resterà impresso “dentro di me e nel mio cuore”.