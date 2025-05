Lorella Cuccarini si mostra senza trucco: il video divide, ma lei è bellissima

Lorella Cuccarini si mostra al naturale sui social mentre il truccatore le applica il make-up e viene criticata per il suo aspetto, ma in molti la difendono

Fonte: IPA Lorella Cuccarini

Lei è uno dei volti più amati della tv, stiamo parlando di Lorella Cuccarini che, sui social, è stata criticata per essere stata immortalata in un video nel quale la showgirl non ha avuto remore a mostrarsi prima della sessione di trucco&parrucco. Al naturale, bella così com’è.

Lorella Cuccarini si mostra al naturale sui social e scatena la diatriba

Da sempre siamo abituati a vedere i vip e le star del cinema, della musica e della televisione sempre perfetti ed impeccabili, anche e soprattutto sui social, complici effetti e filtri vari. E solo per questo bisognerebbe ammirare chi sceglie di andare controcorrente, mostrandosi – giustamente – senza vergogna e senza alcun problema così com’è al naturale, senza make-up.

Eppure ancora oggi in rete non mancano i casi di haters che attaccano senza alcuna pietà la star di turno che osa mostrarsi nature, senza filtri, senza effetti, senza modifiche studiate a tavolino… e persino senza trucco. Proprio come ha fatto la splendida Lorella Cuccarini, nota conduttrice e ballerina, nonché attualmente coach nel programma Amici di Maria De Filippi.

Proprio Lorella, che il prossimo 10 agosto compirà 60 anni, è stata presa di mira sui social per un video pubblicato su TikTok dove si mostra al naturale, prima che il suo truccatore le applichi i consueti prodotti di make-up per renderla super perfetta per il piccolo schermo e i suoi impegni professionali.

Il video, che mostra la mano del make-up artist che sapientemente applica i prodotti sul viso acqua e sapone di Lorella, mostrando senza ritrosie anche la versione pre-trucco, è stato preso di mira da tanti commenti poco gradevoli da parte di chi non ha perso tempo a puntare il dito contro la showgirl.

Molte donne però si sono subito schierate dalla parte di Lorella, supportando e approvando la sua scelta coraggiosa. “Ma ancora non ho capito bene cosa volete. Se una usa i filtri non va bene, se fa ricorso alla chirurgia non va bene. Ora vedete Lorella al naturale tutti a criticare. Siete solo dei frustrati, non vi va bene nulla” ha commentato un utente al quale ha fatto eco un altro commento “Ha quasi 60 anni senza ritocchi ma che volete. Io la trovo stupenda cosi nella sua naturalezza”.

In particolare a colpire sono i commenti che arrivano proprio dal pubblico femminile che, anziché essere solidale, ha affondato il dito nella piaga, tanto che qualcuno ha esclamato “Le donne: le peggior nemiche delle donne” mentre altre hanno invece ammesso candidamente che metterebbero la firma per arrivare all’età di Lorella con questa forma strepitosa.

Lorella Cuccarini, Gaia, Alessia Marcuzzi: il web si divide su chi ha il coraggio di mostrarsi al naturale

Lorella Cuccarini purtroppo non è l’unica che è stata presa di mira da offese e critiche per aver avuto il coraggio di mostrarsi al naturale sui social, senza trucco e senza filtri. Lo stesso è accaduto pochissimo tempo fa anche alla giovane cantante Gaia Gozzi che, dopo il successo riscosso a Sanremo con il suo nuovo brano Chiamo io, chiami tu, si era mostrata sui social senza filtri e senza make-up, rivelando così di essere affetta da acne.

In quell’occasione erano piovuti commenti che, ancora una volta, avevano visto dividersi il web tra chi aveva lodato il coraggio di Gaia e l’aveva esortata a non arrendersi nella sua lotta contro questa patologia, mandandole supporto e affetto, e chi invece l’aveva criticata aspramente, accusandola persino di non prendersi cura della propria pelle.

Un altro caso, seppur differente, era accaduto ad Alessia Marcuzzi, questa volta considerata colpevole di aver ingannato gli utenti di Instagram con un finto video no-make up. La showgirl aveva infatti pubblicato un video girato durante le prove del suo programma Boomerissima e, in didascalia, aveva dichiarato di non essere truccata, di portare solo il rossetto e di apparire comunque bellissima solo grazie alle luci dello studio.

In molti però non avevano creduto alla genuinità delle riprese e avevano sommerso Alessia di critiche per aver mentito e non essersi realmente mostrata così com’era senza make-up.

Andando a ritroso nel tempo in molti ricorderanno anche le offese piovute sulla figlia di Michelle Hunziker, ovvero Aurora Ramazzotti, che nel 2020 aveva mostrato uno scatto in cui appariva senza trucco, attirandosi a sua volta critiche gratuite e frecciatine.

In quell’occasione Aurora aveva voluto lanciare un messaggio profondo e così, a corredo della foto, aveva orgogliosamente scritto: “Sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più”.