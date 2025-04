Loredana Lecciso aggredita a Milano: “Preoccupata per i miei figli che vivono qui”

Fonte: IPA Loredana Lecciso

Brutta disavventura per Loredana Lecciso, che ha raccontato pubblicamente l’aggressione avvenuta a Milano sul bus, risalente a pochi giorni fa. Non ha nascosto la preoccupazione per i figli che vivono nella città meneghina: ad aggredirla è stato un uomo che voleva strapparle dal collo una catenina d’oro. Dopo quanto accaduto, la Lecciso non ha più preso i mezzi pubblici, per il timore di ripetere l’esperienza.

Loredana Lecciso aggredita a Milano: il racconto

A raccontare quanto successo pochi giorni fa è stata Loredana Lecciso all’Adnkronos. “Erano all’incirca le 20 di due giorni fa, stavo aspettando un autobus assieme a una mia amica quando, a un certo punto, si è avvicinato un ragazzo nordafricano con un cartone di vino in mano e ha iniziato a fissarmi. Inizialmente non mi sono preoccupata più di tanto, ma, quando siamo salite sull’autobus, lui ha iniziato a seguirci e a stringerci per farci sedere in un posto, ma noi siamo rimaste in piedi”.

La Lecciso ha aggiunto di portare sempre al collo una catenina d’oro con brillanti: un gioiello a cui è molto affezionata, poiché ha un profondo significato simbolico. Le è stato regalato dalla mamma, infatti, alla nascita di Jasmine Carrisi (la figlia che ha avuto con Al Bano, e che è in gara a The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi).

“A un certo punto, l’autobus ha fatto una fermata e il ragazzo è sceso, ma per fortuna io non l’ho mai perso di vista, avevo come una strana sensazione. Infatti in un lampo è sceso dallo sportello anteriore ed è risalito da quello posteriore, dove ero seduta io e ha allungato la mano verso il mio collo, tentando di strapparmi la catenina”.

La preoccupazione per i figli

La Lecciso ha aggiunto di aver urlato subito, ma, nonostante il forte spavento e la situazione difficile, ha cercato di opporre resistenza tenendo stretta tra le mani la catenina al collo, causandosi qualche escoriazione. “Così il ragazzo ha desistito ed è sceso dall’autobus. Le persone presenti sull’autobus si sono subito avvicinate a me chiedendomi se avessi bisogno di aiuto e se mi fossi fatta male”. Un episodio che l’ha fortemente preoccupata e per cui ha ammesso di non aver più preso i mezzi pubblici, almeno per il momento.

“Mi avevano detto che Milano era diventata una città più insicura e devo ammettere che avevano ragione. Più che per me sono preoccupata per i miei figli che vivono qui. Spero che l’amministrazione comunale prenda i dovuti provvedimenti”. La denuncia di Loredana Lecciso si aggiunge a quella di altri personaggi del mondo dello spettacolo che avevano parlato della sicurezza del capoluogo lombardo, come Giulia Salemi, che aveva detto di “vivere con il terrore di girare sola a Milano”. Aveva affidato il suo lungo sfogo a una story su Instagram: “Sono davvero così stufa e impaurita da donna. Ogni giorno vivo con il terrore di girare da sola. Non posso neanche essere libera di portare giù il cane. Bella Milano, poi quello che costa… bella e sicura”.