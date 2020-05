Laura Chiatti dimagrita, su Instagram spiega perché

editato in: da

Laura Chiatti: attrice, mamma, moglie e i suoi look

Su Instagram, Laura Chiatti confessa di essere dimagrita e svela il motivo legato alla sua perdita di peso. L’attrice e moglie di Marco Bocci è molto attiva sui social dove racconta senza filtri la sua vita in famiglia. Laura è mamma di Enea, nato nel 2015, e Pablo, arrivato solo un anno dopo.

Le sue giornate sono impegnative e i follower seguono con attenzione ogni cambiamento nell’esistenza dell’attrice. In molti si sono accorti di un dimagrimento di Laura e lei, con la consueta sincerità, ha voluto svelare cosa è successo. La moglie di Marco Bocci infatti ha perso diversi chili, ma non perché prima non si piacesse. A causa di alcune allergie che ha scoperto mesi fa infatti è stata costretta a seguire un regime alimentare molto particolare, creato per lei da uno specialista.

La Chiatti ha quindi pubblicato su Instagram uno scatto in cui mostra la sua nuova linea. “Buongiorno a tutti – ha scritto -, tante ragazze mi hanno chiesto se sono dimagrita durante la quarantena. In realtà avendo molte allergie alimentari, da febbraio ho cambiato alimentazione e mi sono fatta seguire da un bravissimo nutrizionista, che onestamente mi ha davvero salvato. Per chi come me ha questo tipo di problema – ha concluso l’attrice -, consiglio di non fare diete autogestite ma di affidarsi a seri professionisti”.

In tanti hanno commentato il post di Laura Chiatti, fra i tanti follower anche il marito Marco Bocci, che ha scritto: “Bella che sei!”. Parole a cui l’attrice ha risposto con grande ironia: “Amore abbiamo già una pandemia in corso, non fare altri complimenti ti prego – ha scherzato – altrimenti arriva un’altra catastrofe”.

Laura Chiatti e Marco Bocci sono sposati dal 2014 e vivono a Perugia con i loro due bambini: Enea e Pablo. Tanto famosi quanto riservati, hanno sempre vissuto il loro amore lontano dai riflettori. Misterioso lui, più pratica lei: gli attori si compensano a vicenda e formano una coppia solida, mai intaccata da gossip o critiche. “L’incontro con Laura è stato meraviglioso e istintivo, ci siamo trovati – aveva raccontato lui qualche tempo fa a Verissimo -. Non abbiamo aiuti particolari, con i figli stiamo noi, ce li portiamo ovunque, e facciamo i turni con il lavoro per non doverli lasciare mai. Lei è una mamma spettacolare, io rappresento la fisicità, quello con cui si fa a botte”.