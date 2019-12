Laura Chiatti e la polemica sul dito medio del figlio: “Io insegno ad amare”

editato in: da

Non è la prima volta che Laura Chiatti finisce nel mirino degli hater in merito all’educazione dei figli. Era appena diventata mamma del primogenito, che già veniva criticata per come lo teneva in braccio. Poi era stato il turno dei capelli lunghi di Enea e Pablo, mai tagliati fino ai 4, 5 anni. E ancora per il ciuccio tenuto oltre tempo massimo. Non c’è cosa che faccia o posti, che non venga analizzata, giudicata e il più delle volte biasimata.

E pensare che Laura è una mamma super innamorata dei suoi due meravigliosi bambini. Per loro ha anche scelto (cosa non così scontata nel suo ambiente) di diradare gli impegni cinematografici così da poterli crescere personalmente.

Eppure non c’è pace per lei: complice anche e soprattutto il fatto che l’attrice posta continuamente momenti privati e famigliari con loro, tutto viene passato sotto il tritacarne social.

Questa volta lo spunto è stata una foto di una serata hippy trascorsa con gli amici, dove si vedono il marito Marco Bocci e i bimbi vestiti anni ’70. Ed Enea fa il dito medio. Apriti cielo, si sono scatenati gli hater: “Già che c’eri potevi fargli fare anche qualche tiro”. “Un gesto di per sé bruttissimo, fatto da un bambino ancor più…” “Fare il dito medio già a quell’età non va bene..poi ci lamentiamo che esistono i bulli”.

Pronta la replica di Laura, che da sempre non si lascia scivolare le cose addosso. L’attrice ha postato una foto insieme ai bimbi e il commento: