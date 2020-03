editato in: da

Laura Chiatti e Marco Bocci svelano cosa fanno a casa, raccontando le loro giornate su Instagram e in un’intervista a Storie Italiane. L’attore infatti è stato ospite di Eleonora Daniele e in collegamento ha raccontato come trascorre le su giornate con la famiglia. Bocci vive a Perugia insieme alla moglie Laura e ai due figli della coppia: Enea e Pablo.

Una amore, quello fra gli attori, nato nel 2014 poco dopo l’addio di Marco a Emma Marrone, conosciuta durante il serale di Amici di Maria De Filippi. Pochi mesi dopo il primo incontro Bocci e la Chiatti si erano sposati e un anno dopo l’attrice aveva dato alla luce Enea. Nel 2016 la coppia ha accolto il secondogenito, Pablo. Una love story autentica e forte, vissuta lontano dai riflettori e raccontata in questo periodo su Instagram.

“Questo è uno di quegli episodi in cui l’unione fa la forza – ha raccontato Bocci a Eleonora Daniele -, essendo costretti a stare rintanati è normale che ci si deve sostenere in qualche modo, è fondamentale mettersi a disposizione, chi ha più contatti deve condividere la necessità e il bisogno di metterci tutti insieme e rispettare le regole per uscire il prima possibile”.

Bocci è un papà affettuoso e molto presente per Pablo ed Enea: “Devi trovare il modo di intrattenere i bambini senza farli sentire in trappola – ha rivelato -, per quanto ormai siano molto intelligenti e capiscano la situazione, hanno bisogno di spazi, di vivere, di sfogarsi fisicamente e quindi il 95% di tempo lo investiamo su di loro per farli vivere nel modo più sereno possibile”.

Molto attiva su Instagram, Laura Chiatti continua a raccontare le giornate della famiglia sul suo profilo, fra torte, videochiamate con gli amici lontani e i parenti, giochi con i più piccoli e film sul divano con suo marito Marco Bocci.