Eleonora Daniele, Storie Italiane cambia di nuovo orario

Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, cambia di nuovo orario. Nei giorni scorsi la Rai aveva deciso di allungare lo show, sospendendo momentaneamente La Prova del Cuoco, condotta da Elisa Isoardi, per lasciare spazio al programma.

Eleonora Daniele aveva così affrontato una diretta lunga tre ore, tenendo compagnia a moltissimi italiani, affezionati alla trasmissione. Da lunedì 23 marzo però Storie Italiane cambierà di nuovo orario. Inizierà infatti alle 10 e terminerà alle 12.30, invece che alle 13.30. L’azienda di viale Mazzini ha infatti deciso di ridurre di un’ora la diretta che durerà però mezz’ora in più rispetto al canonico orario dello show.

In onda non tornerà La Prova del Cuoco, ma ci saranno le repliche di Linea Verde, con il meglio del contenitore domenicale condotto da Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini. Alle 13.30 ci sarà invece il Tg Uno, seguito da La Vita in Diretta, che sarà trasmesso dalle 14 sino alle 15.40, al posto di Vieni da Me di Caterina Balivo. Lorella Cuccarini tornerà inoltre dalle 16.50 alle 18.45 dopo Il Paradiso delle Signore.

Sospesi anche L’Eredità di Flavio Insinna e I soliti ignoti di Amadeus, che andranno in onda, ma con delle repliche, visto che le registrazioni sono state sospese. La Rai non ha chiarito i motivi della sua scelta per quanto riguarda Storie Italiane, ma di certo questa decisione alleggerirà il lavoro di Eleonora Daniele. La conduttrice sta continuando a guidare lo show anche ora che è incinta e che la gravidanza è agli sgoccioli. L’ex star del GF infatti aspetta una bimba, Carlotta, che darà alla luce alla fine di maggio.

Una grande gioia per la Daniele e il marito Giulio Tassoni. “È da un paio d’anni che cercavamo un bimbo – aveva svelato lei a Gente – e non era scontato che riuscissi a realizzare il mio desiderio visto che avevo superato i 40 anni. Eppure non mi sono mai lasciata assalire dall’ansia dell’età. Ci credevo, lo speravo, ma più il tempo passava più la vedevo difficile. Poi, però, proprio quando ero più serena, sono rimasta incinta naturalmente, senza l’ausilio di cure ormonali, che magari avrei anche preso in considerazione se non fosse accaduto”.