Kim Kardashian si supera: il costume da alligatore albino la rende irriconoscibile

Kim Kardashian si è spinta oltre ogni limite per Halloween, trasformandosi in un impressionante alligatore albino grazie a un costume che ha lasciato i fan senza parole. La star dei reality e imprenditrice ha condiviso su Instagram il suo nuovo look, mostrando una cura nei dettagli che solo pochi riescono a raggiungere. Il costume, opera del talentuoso artista Alexis Stone, ha reso Kim Kardashian completamente irriconoscibile, un’impresa che ha richiesto settimane di preparazione e una dedizione assoluta.

Kim Kardashian è la regina del travestimento

Per l’occasione, Kim Kardashian ha mostrato una silhouette aderente e bianca, che riproduceva in modo realistico la pelle squamosa di un alligatore albino.

Il trucco ha coperto gran parte del suo corpo, ma la trasformazione è stata resa ancora più realistica grazie alla modellatura precisa della testa, che ha donato alla star uno sguardo spaventoso e magnetico, amplificato da lenti a contatto verde chiaro.

Questo costume non si è fermato alla semplice apparenza: il tocco finale era una lunga coda spinosa, mentre mani e piedi erano impreziositi da unghie affilate e bianche, come veri artigli. Per completare l’effetto scenico, Kim Kardashian ha posato davanti a uno sfondo paludoso, immergendosi completamente nell’atmosfera cupa e selvaggia che il look richiedeva.

Non è la prima volta che Kim Kardashian si impegna in modo così spettacolare per Halloween. Nel corso degli anni, ha spesso esplorato travestimenti complessi e di grande impatto, sfoggiando abiti iconici come quello da Bratz Doll, da Cher di Clueless, o ancora la spaventosa Mystique della saga di X-Men. Questo look da alligatore albino sembra, però, essere il più audace e coinvolgente di tutti, segnando un nuovo traguardo nella sua lunga serie di travestimenti incredibili.

Dietro le quinte di una trasformazione spettacolare

La realizzazione del costume di Kim Kardashian ha richiesto un lungo processo di preparazione e molteplici fasi di trucco e applicazione di protesi.

Alexis Stone, artista famoso per le sue trasformazioni estreme, ha spiegato su Instagram come la progettazione del costume abbia avuto inizio ben due settimane prima della festa.

“Ho iniziato questo compito enorme due settimane fa, partendo dall’illustrazione fino alla sua realizzazione”, ha scritto Stone sui social. Kim Kardashian, sempre pronta a mettersi in gioco, ha documentato l’intero percorso, condividendo anche alcuni momenti del backstage, dai primi bozzetti al momento in cui le venivano applicate le lenti a contatto e le protesi. Il processo è stato laborioso, ma il risultato finale ha ripagato ogni sforzo, con una Kardashian completamente trasformata e pronta a sorprendere.

I fan di Kim Kardashian non hanno potuto fare a meno di elogiare la creatività della star e il lavoro dettagliato del suo team. Molti hanno commentato con entusiasmo il look su Instagram, domandandosi quanto tempo ci fosse voluto per realizzare il costume e ammirando la sua incredibile dedizione.

Un fan ha commentato: “Kim, è veramente te? Questo è epico!”. La risposta del pubblico sottolinea l’abilità di Kardashian di reinventarsi costantemente e di catturare l’attenzione con la sua passione per l’arte del travestimento, confermandosi come una delle icone di Halloween più seguite e ammirate.

A sorprendersi sono stati anche i membri della sua stessa famiglia, come Kylie Jenner e Kendall Jenner, da sempre grandi sostenitrici della creatività di Kim, che hanno condiviso sui social il loro entusiasmo per il look originale della sorella