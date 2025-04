Kim Kardashian indossa solo il bustier di pelliccia: “Accessori”

Kim Kardashian è famosa per i suoi outfit originali, come quello pubblicato su Instagram in cui indossa solo un bustier di pelliccia che scatena i commenti

Fonte: IPA Kim Kardashian, 10 look da trendsetter… con qualche scivolone

Kim Kardashian sa sempre come far parlare di sè: l’ultima serie di scatti postati sul suo profilo social, in cui la si vede seduta sul pavimento con indosso solo un bustier di pelliccia, ha scatenato il web soprattutto perché sembrerebbe una mise molto simile a quella sfoggiata da Bianca Censori, moglie di Kanye West, storico ex della Kardashian, proprio pochi giorni fa. Kim sta imitando Bianca?

Kim Kardashian, il bustier in pelliccia e quella somiglianza con Bianca Censori

Imprenditrice, modella, attrice e influencer, Kim Kardashian possiede una personalità artistica molto sfaccettata che esprime in diversi ambiti, riuscendo a catalizzare in ognuno di essi l’attenzione del suo pubblico. Questo anche grazie ad uno stile che si è evoluto nel tempo, ma ha mantenuto fede ad alcuni dei suoi punti di forza, come gli abiti che esaltano le forme, le scollature generose e i look super sensuali. Tra gli ultimi outfit che hanno scatenato il web, con reazioni contrastanti, c’è quello postato da Kim sul suo profilo Instagram dove la si vede indossare solo un bustier di pelliccia a coprirle la zona del seno. Il resto è visibilmente lasciato libero allo sguardo, ma velatamente nascosto da pose attentamente studiate.

A far drizzare le antenne ai fan però è stata la somiglianza straordinaria con le foto postate da Bianca Censori pochi giorni fa, per promuovere l’uscita del suo primo film, poi prontamente cancellate.

I fan hanno infatti notato come gli scatti di Kim Kardashian siano molto simili a quelli della moglie di Kanye West, Bianca Censori, dalla quale lo stesso rapper secondo alcune indiscrezioni starebbe divorziando. Tra l’altro proprio in questo momento Kanye West sarebbe pronto a lanciare il suo nuovo album, dal titolo WW3 del quale avrebbe condiviso la tracklist dove spicca il brano intitolato Bianca che, secondo i tabloid americani, parlerebbe proprio della crisi che lui e la Censori starebbero vivendo, in particolare farebbe riferimento alla volontà di Bianca di far ricoverare il marito in una struttura perché preoccupata della sua salute mentale. E ora Kim pubblica questi scatti in cui sembra richiamare proprio lo stile della moglie di West: coincidenze?

Bianca Censori e Kanye West tra l’altro non sarebbero più apparsi insieme in pubblico dopo il celebre (e scandaloso) red carpet dei Grammy Awards in cui Bianca si era presentata praticamente nuda, ma anche l’opinione che West ha di Kim Kardashian non sembra delle migliori: recentemente il rapper ha dichiarato in un’intervista di essersi pentito di aver avuto dei figli da lei.

Kim Kardashian, lo stile provocatorio e il suo brand Skims

Non sappiamo dunque se gli scatti condivisi da Kim Kardashian siano volutamente un richiamo a Bianca Censori o meno, di certo sappiamo che non è la prima volta che l’influencer attira l’attenzione su di sè per il suo stile particolare che l’ha resa una vera icona di moda.

Lo stile di Kim Kardashian infatti può essere considerato l’incarnazione della sensualità moderna, minimal e deciso, in cui ogni outfit è studiato per valorizzare la silhouette, con una palette neutra che esalta la pelle e tagli aderenti che celebrano le forme. L’influencer e imprenditrice ha trasformato così il bodycon in una dichiarazione di stile, abbinando spesso capi basic a pezzi couture con una disinvoltura che solo lei sa interpretare in modo unico. Il suo guardaroba è un mix calibrato di streetwear di lusso, latex iperfemminile e capi intimi portati come statement fashion e lo dimostrano bene non solo i suoi red carpet, sempre super glamour, ma anche gli scatti che condivide quotidianamente sui suoi canali.

Ed è da questa visione della moda come elemento per esaltare le forme femminili che prende vita Skims, il suo brand diventato fenomeno globale, nato come linea di shapewear e poi diventanto un vero e proprio manifesto di body positivity e inclusività. I capi firmati da Kim Kardashian per Skims sono infatti pensati per adattarsi a ogni tipo di corpo, in una gamma di taglie e tonalità mai vista prima nel settore, unendo in modo inconfondibile comfort, design essenziale e un’ottima vestibilità.