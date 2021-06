Jovanotti, la gioia su Facebook: “Sono un ragazzo vaccinato”

editato in: da

Vip vaccinati contro il Covid-19: dalla Canalis alla Lollobrigida

Ha parafrasato una delle sue canzoni più note Lorenzo Cherubini, Jovanotti, per comunicare ai fan di essersi sottoposto alla vaccinazione anti Covid – 19. Si allunga con lui la lista dei vip che hanno reso noto di aver effettuato la vaccinazione, oltre a lui nelle scorse ore anche l’imprenditrice digitale e influecer Chiara Ferragni ha pubblicato l’immagine mentre le veniva somministrato il vaccino.

“Sono un ragazzo vaccinato” ha scritto Jovanotti a corredo della foto che ha pubblicato su Facebook e in cui lo si vede munito di mascherina e cappello, osservare la macchina fotografica. Le braccia sono alzate con le mani che fanno il gesto della vittoria. E il riferimento a uno dei suoi brani più famosi, Sono un ragazzo fortunato, è evidente.

Tantissimi i like e i commenti per il cantante, che ha fatto la vaccinazione presso la casa della salute di Camucia a Cortona, in provincia di Arezzo, e il suo post è stato ripreso anche dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha scritto, a corredo della foto: “Abbiamo un ‘ragazzo vaccinato’ d’eccezione in Toscana, alla casa della salute di Camucia a Cortona. Grande Lorenzo Jovanotti Cherubini”.

E sono tanti i personaggi famosi che, da quando è iniziata la campagna vaccinale, hanno voluto condividere con i fan il momento: chi esortando i follower a fare altrettanto e chi, invece, semplicemente con l’immagine poche parole a corredo. Tra gli ultimi vip italiani Chiara Ferragni, che nelle scorse ore ha pubblicato l’immagine del momento in cui si è vaccinata, a corredo della foto ha scritto: “Sono super felice, mi sembra di vedere una luce alla fine del tunnel dopo un anno e mezzo che ci è stato rubato dalla nostra vita. Mi raccomando, vaccinatevi tutti. È l’unico modo per uscire da questo incubo”. Lei e Fedez si sono spesso spesi in prima persona per sensibilizzare i follower da quando è iniziata l’emergenza sanitaria dovuta al Covid – 19.

Ora è arrivato anche lo scatto di Jovanotti, seguitissimo e molto amato cantante. Lorenzo Cherubini è solito condividere molto con i propri follower soprattutto in merito alla musica, alla cultura e a riflessioni. Qualche volta nel corso del tempo ha pubblicato anche scatti e parole più personali come quando ha condiviso con i fan la grande gioia della guarigione della figlia Teresa, oppure una dedica speciale per la moglie Francesca, con la quale vive una lunga storia d’amore sempre tenuta lontano dalle telecamere. Ora il vaccino contro il Covid – 19.