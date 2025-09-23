Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Non serve neppure ingaggiare una band se si hanno gli invitati giusti. Il matrimonio tra Emiliano Segatori e la compagna Marina si è trasformato in un vero e proprio concerto, di quelli da sold out nei primi dieci minuti. Ad allietare gli sposi e gli invitati tutti nel corso del banchetto, niente di meno che Jovanotti e Tiziano Ferro, per la prima volta condividono palco e microfono, offrendo uno spettacolo che è già virale e che gli sposi non dimenticheranno mai.

Il matrimonio celebrato da Jovanotti

A convolare a nozze, negli ultimi giorni di estate, nella cittadina di Cortona, in provincia di Arezzo, sono stati Emiliano Segatori e Marina. Il nome dello sposo non è noto al grande pubblico, ma è decisamente conosciuto nel mondo della musica. Segatori è infatti uno dei più autorevoli assistenti artistici d’Italia e tra le sue collaborazioni figurano alcuni degli artisti più famosi del Paese. La collaborazione più salda e duratura è quella con Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.

Il rapporto tra Emiliano e Lorenzo sorpassa i confini professionali, si tratta di una profonda amicizia. Al punto che è stato proprio il cantante a celebrare il rito nuziale civile. Completo in lino chiaro, niente cravatta e un grande cappello da cowboy. Cherubini, serissimo, ha indossato persino la fascia tricolore. Visibilmente emozionato, ha letto la formula che sanciva l’unione tra la coppia di cari amici.

Anche Tiziano Ferro tra gli invitati

La cerimonia è stata emozionante, ma la vera sorpresa è arrivata dopo. Concluso il banchetto, è arrivata l’ora di scatenarsi, a ritmo di musica naturalmente. Piccola band? Un deejay emergente? Nient’affatto, al matrimonio toscano è andato in scena uno show che riuscirebbe a riempire senza difficoltà San Siro. Sul palco l’inedito – e indimenticabile – duetto tra Jovanotti e Tiziano Ferro. Anche il cantautore di Latina è infatti collaboratore di Segatori e, tornato da poco in Italia (Ferro vive da anni a Los Angeles) per annunciare il prossimo tour estivo, non si è perso l’occasione di celebrare l’amore di due cari amici.

Torniamo al momento clou. Saturnino, storico bassista di Jovanotti, prende possesso della consolle improvvisandosi deejay, con risultati notevoli. Alla Chitarra, Lorenzo Cherubini, al microfono Tiziano Ferro. I due big della musica italiana hanno improvvisato una lunga e scanzonata esibizione. Prima della cena, spazio alle romanticissime hit di Tiziano Ferro, Sere nere tra tutte, seppur ci si augura che gli sposini non debbano cantarla mai più. Terminato il lauto pasto, l’inedito duo è tornato sul palco per rallegrare la festa con i tormentoni di Jova, da Penso Positivo a Ragazzo Fortunato.

Non sono mancate neppure le cover di Raf, anche lui amico dello sposo ma assente alle nozze perché impegnato nel concerto dedicato a Pino Daniele. Gli invitati si sono lasciati andare a danze sfrenate e canti a squarciagola, senza dimenticare però di riprendere la scena e postarla online. Il video, e non stupisce, è diventato virale in un attimo e in molti hanno iniziato a chiedersi quanto costi ingaggiare questo incredibile duo al proprio matrimonio.