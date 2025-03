Jovanotti dopo il concerto a Milano: “Vivo come un’atleta”. E pensa al giorno del ritiro: “Malinconico”

Jovanotti incanta Milano con un concerto carico di energia, ma confessa: “Vivo come un atleta”. E sul futuro riflette con malinconia, pensando al giorno in cui dirà basta

Fonte: IPA Jovanotti

Jovanotti è un ciclone di energia, un performer instancabile che trasforma ogni concerto in una celebrazione della vita. Dopo il suo spettacolo a Milano, l’artista ha raccontato la sua quotidianità tra palchi, recupero fisico e allenamenti: “Vivo come un atleta” ha dichiarato, ammettendo che la sua routine è fatta di disciplina e cura del corpo. Ma c’è anche spazio per una riflessione più intima e malinconica sul futuro, su quel giorno in cui, forse, sarà costretto a dire basta.

Jovanotti a Milano, tra fatica e passione

Sul palco Jovanotti è una forza della natura. Ogni serata è un’esperienza totalizzante, un viaggio emotivo che coinvolge pubblico e artista in un’unica esplosione di energia.

“Quando sono in tour, vivo costantemente puntando a quel momento” ha confessato, sottolineando come la performance sia il cuore pulsante della sua esistenza. Eppure, dietro questa elettricità, c’è una preparazione rigorosa che ricorda quella di un atleta professionista.

Dopo ogni concerto, il rituale di recupero è quasi sacro: “Appena finito faccio una doccia, poi mi butto su un lettino dove mi massaggiano per un’ora come la carne di Kobe” ha raccontato con il suo inconfondibile humor.

La fatica si fa sentire, soprattutto ora che si avvicina ai sessant’anni, ma la passione è ancora più forte del tempo che scorre. “Gli atleti alla mia età si sono ritirati da almeno trent’anni” ha scherzato, rivelando però che l’adrenalina del live è una spinta inarrestabile.

Fonte: IPA

Stile inconfondibile: il look di Jovanotti sul palco

Jovanotti non è solo un’icona musicale, ma anche un artista dallo stile unico, che mescola influenze boho, streetwear e dettagli eccentrici.

A Milano è salito sul palco con il suo classico mix di comfort e stravaganza: pantaloni di lino beige a righe nere, bretelle – un suo segno distintivo – e il berretto che, tolto con un gesto teatrale, ha svelato la sua inconfondibile chioma ribelle. Il look non è mai casuale, ma esprime appieno la sua personalità e il suo spirito libero.

Se la moda è spesso associata al cambiamento, Jovanotti invece rimane fedele a sé stesso, costruendo un’estetica riconoscibile e senza tempo. Le sue scelte sartoriali raccontano la sua filosofia di vita: comodità, versatilità e un tocco di follia, proprio come le sue canzoni.

Fonte: IPA

L’incidente, la rinascita e il timore del futuro

Dopo il brutto incidente in bicicletta che lo ha costretto a un lungo stop, Jovanotti è tornato più forte che mai, ma con una consapevolezza diversa.

“Sono tornato un altro, che non è peggiore di prima, è soltanto diverso” ha spiegato. La riabilitazione è stata un percorso duro, fatto di fisioterapia quotidiana, e quando è risalito sul palco ha dovuto riscoprire i movimenti che un tempo erano istintivi.

Ma la paura di doversi fermare definitivamente è un pensiero che ogni tanto lo sfiora: “Ogni tanto ci penso, però è un pensiero malinconico e cerco di allontanarlo” ha confessato. La musica, il palco e il rapporto con il pubblico sono troppo radicati nella sua vita per immaginare un futuro senza di essi.

Il successo, la famiglia e una vita tra palco e realtà

Nonostante i riflettori e il successo, Jovanotti rimane legato alla sua famiglia e alle sue radici. La sua casa a Cortona, costruita insieme alla moglie Francesca, è il suo rifugio dal frastuono della musica. “Io devo tutto a Francesca” ha detto, rivelando come il loro legame sia il pilastro della sua vita.

Lontano dal palco, è un marito e un padre affettuoso, che ama trascorrere il tempo con la figlia Teresa, illustratrice a Milano. Eppure, anche nella quiete domestica, la musica è sempre presente, come un filo conduttore che unisce ogni momento della sua esistenza.