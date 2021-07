JLo e Ben Affleck cercano casa, avvistati insieme a Los Angeles

editato in: da

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

Prima ci siamo stupiti per il ritorno di fiamma avvenuto vent’anni dopo, ora Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme stanno diventando una vera e propria certezza. La coppia è stata infatti avvistata in quel di Los Angeles in compagnia di un agente immobiliare, e a prima vista sembrerebbe che la convivenza tra i due sia sempre più vicina.

I paparazzi (ora proprio come durante il primo capitolo tra JLo e Ben Affleck) sono continuamente sulle loro tracce, a partire dal primo giorno di questa love story 2.0, e questa volta sono riusciti ad immortalarli in auto con al seguito un agente immobiliare, incaricato di scortarli a perlustrare ville da sogno nella Città degli Angeli, più precisamente nel quartiere di Holmby Hills.

I ben informati, le cui dichiarazioni sono state riportate da TMZ, sono sicuri che la coppia abbia messo gli occhi su una villa dal valore di circa 65 milioni di dollari, che possiede 8 camere da letto e 12 bagni. Nella cerchia di persone più vicina ai due però c’è chi sostiene che per la convivenza sia ancora troppo presto, e che Ben abbia solo accompagnato la sua dolce metà nella ricerca di una nuova casa.

D’altronde entrambi escono da relazioni importanti lasciate ormai alle spalle: Jennifer Lopez sembrava prossima all’altare con Alex Rodriguez, ex giocatore di baseball statunitense che alla fine si sarebbe rivelato più un ottimo amico che un partner di vita, Ben Affleck invece ha messo fine nel 2018 al matrimonio con Jennifer Garner, che aveva sposato nel 2015.

Gli indizi però portano tutti verso una prossima convivenza: lo stesso Ben è stato paparazzo pochi giorni fa insieme ai figli di Jennifer, i gemelli Max e Emme (che la pop star ha avuto dal cantante Marc Antony), segno che la famiglia, seppur allargata, si sta amalgamando in tempi comunque brevi, considerando il ritorno di fiamma tra i due artisti esploso solo pochi mesi fa.

E pensare che in tanti sostengono che alla base della rottura in prima battuta tra i due fu determinante il ruolo dei paparazzi, diventati oppressivi tanto che JLo li “omaggiò” nel suo videoclip Jenny From The Block. Si spera che questa volta i due piccioncini abbiano imparato la lezione e a gestire la loro popolarità, perché ora i fan non sembrano avere intenzione di fare a meno dei Bennifer.