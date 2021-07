Ben Affleck lega con i figli di J.Lo: una (vera) famiglia allargata e felice

editato in: da

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

La storia d’amore tra Ben Affleck e Jennifer Lopez sta facendo sognare il mondo intero, e non è un’esagerazione. La coppia è sempre stata molto amata, sin dai tempi del primo fidanzamento: la loro rottura aveva spezzato il cuore di molte fan. Da quando sono ritornati insieme, ci hanno impartito tanti insegnamenti: che l’amore (quando è vero) può tornare forte come prima, se non di più. E poi che essere una famiglia allargata e felice è del tutto possibile.

Jennifer Lopez ha avuto dei figli dalle precedenti relazioni, così come Ben Affleck. Eppure, sono affiatati, vicini, stanno cercando di trovare un loro assetto personale come famiglia. Non è mai semplice creare un legame quando ci sono storie passate alle spalle, fantasmi di amori che possono tornare da un momento all’altro. Per i Bennifer 2.0, tuttavia, sembra proprio che le cose vadano alla grande: non c’è alcun ostacolo sul loro futuro, solo piani d’amore e incredibile felicità.

Ben Affleck sta facendo sul serio, rispetto al passato: la prima causa di rottura tra i due fu dovuta alla sua poca volontà di impegnarsi, di realizzare una famiglia, di sposarsi. Adesso i tempi sono più maturi, e l’attore è stato visto legare con i figli di J.Lo. La coppia ha infatti organizzato una gita dapprima insieme, e successivamente Ben è andato all’Universal CityWalk in California con i figli Seraphina e Samuel, oltre che Emme, la figlia di Jennifer. Mancavano unicamente la figlia maggiore di Ben, Violet, e Max, della Lopez.

Ben, Seraphina, Samuel ed Emme hanno trascorso una giornata molto carina, mangiando Wetzel Pretzel, sfoggiando un look casual e divertendosi. Sono apparsi molto legati e affiatati, ed è davvero bello vedere come si possa riuscire a essere una famiglia allargata, pur non condividendo legami di sangue. Una preziosa lezione per noi, ma non solo: un’occasione per Ben e Jennifer di viversi a pieno, senza drammi o problemi.

Dal momento in cui Jennifer Lopez ha annunciato la rottura del fidanzamento con Alex Rodriguez, è avvenuta una vera e propria escalation di emozioni. I primi avvistamenti con Ben, le rivelazioni dei paparazzi, gli insider che rilasciavano dichiarazioni a Page Six e People. La felicità di Jen, ma soprattutto la bellezza di una fiamma che si è accesa più forte che mai. Per il momento, la coppia sta anche pensando a una convivenza, il passo successivo per ritrovarsi ufficialmente.