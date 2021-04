editato in: da

Jennifer Lopez, 51 anni e splendida: le foto su Instagram

Ora è finita davvero: Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati definitivamente dopo 4 anni d’amore. La coppia ha ufficializzato la fine della loro relazione con un comunicato.

Voci di crisi tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez circolano da qualche settimana. A metà marzo i due avevano comunicato la loro intenzione di lasciarsi per poi fare marcia indietro. E anche in quel caso avevano rilasciato un comunicato congiunto per dire che avevano fatto marcia indietro. Ma alla fine non ce l’hanno fatta, al cuore non si comanda e il loro li ha portati su strade differenti.

J.Lo e Alex hanno comunicato così la separazione: “Ci siamo resi conto di stare meglio come amici e non vediamo l’ora di rimanere così. Continueremo a lavorare insieme e sostenerci a vicenda nelle nostre attività e nei progetti condivisi. Auguriamo il meglio l’uno all’altra e ai reciproci figli. Per rispetto nei loro confronti, l’unico altro commento che possiamo fare è dire grazie a tutti coloro che hanno inviato parole gentili e di supporto”. E così con poche parole hanno messo fine alla loro relazione.

Solo poche ore prima dell’annuncio della separazione, Alex Rodriguez aveva condiviso sul suo profilo Instagram un video dove ripercorreva i momenti felici trascorsi con J.Lo.

D’altro canto, la Lopez era già stata avvistata senza l’anello di fidanzamento, dettaglio che aveva fatto insospettire le malelingue. Lei poi aveva cercato di zittire le voci ammettendo però che c’erano delle cose da sistemare, ma evidentemente non ci sono stati i presupposti necessari per proseguire la love story.

Jennifer e Alex hanno iniziato a frequentarsi nel 2017 per fidanzarsi ufficialmente nel 2019. La loro sembrava la perfetta coppia allargata, avendo coinvolto i gemelli di lei, Emme e Max, avuti da Marc Anthony, e le figlie di lui, Natasha ed Ella, avute dall’ex moglie Cynthia.

Si era perfino parlato di matrimonio. Nel 2019 con una romantica proposta di matrimonio (e un favoloso anello con diamante taglio smeraldo di 20 carati), Rodriguez aveva chiesto la mano di Jennifer. La coppia, che sembrava intenzionata a sposarsi in Italia, in seguito aveva rimandato per ben due volte le nozze. “Abbiamo dovuto annullare il matrimonio a causa del Covid e della quarantena. In realtà l’abbiamo fatto due volte, cosa che la gente non sa”, aveva confessato JLo, confermando che il matrimonio ci sarebbe stato. E invece l’amore ora è al capolinea.