Jennifer Lopez lancia la crema corpo JLoBody e blocca il traffico a LA

Fonte: IPA Bennifer, luna di miele con i figli: una felice famiglia allargata

Si sta godendo la sua luna di miele in Francia, a Parigi, con il neo marito Ben Affleck, e ha trascorso il giorno del suo 53esimo compleanno, domenica 24 luglio 2022, con una cena romantica. Ma il senso degli affari e del marketing, Jennifer Lopez, non l’abbandona nemmeno in vacanza, nemmeno i viaggio di nozze.

E così “Jenny from the Block”, ha scelto proprio il giorno in cui ha spento 53 candeline per lanciare la bomba: il suo nuovo balsamo per il corpo, JLoBody, della linea JLoBeauty. In concomitanza sui social, dove ha mostrato e spiegato con un video il nuovo prodotto e per le strade di Los Angeles, dove enormi cartelloni pubblicitari affissi su Sunset Strip la immortalavano, nuda e perfetta come sempre (alla faccia delle 53 primavere) per promuovere il suo “balsamo corpo” miracoloso.

Fonte: IPA

Sul suo account Instagram, Jen ha pubblicato un video che la mostra mentre, fasciata in un sexy body nero, si spalma la crema, e la didascalia: “Diamo tutta la nostra cura e attenzione alla pelle del nostro viso, ma a volte trascuriamo il corpo”. E ha aggiunto: “Era importante per me creare una routine di cura della pelle per il corpo che rispondesse alle sue esigenze specifiche e uniche, e abbiamo iniziato con il questo!”.

Tanto è bastato per mandare in tilt il traffico e far esaurire il prodotto con i pre-ordini…