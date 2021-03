Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini salta la prima puntata

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: il cast

Elettra Lamborghini salta la prima puntata dell’Isola dei Famosi. L’ereditiera non prenderà parte al primissimo appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi in cui vestirà i panni dell’opinionista. Il programma partirà il prossimo 15 marzo, ma probabilmente Elettra non sarà presente in studio.

A svelarlo è stato TvBlog secondo cui “causa Covid”, la Lamborghini dovrà rinunciare, almeno inizialmente, al suo ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi. In studio nel frattempo troveremo Iva Zanicchi e, probabilmente, un sostituto della Lamborghini scelto da Ilary Blasi. Dopo un lungo stop a causa della pandemia e l’addio di Alessia Marcuzzi, Lady Totti sbarcherà al timone del reality.

Il cast di naufraghi che voleranno in Honduras è molto ricco e comprende l’ex calciatore Paul Gascoigne, Elisa Isoardi, lo youtuber Awed, l’attore Brando Giorgi, Vera Gemma, la figlia di Giuliano, Drusilla Gucci, ereditiera e modella, Akash Kuhmar, il Visconte Guglielmotti. Ci saranno inoltre la comica Valentina Persia, la showgirl Angela Melillo, l’attore ed ex vincitore di Ballando con le Stelle, Gilles Rocca, il comico Roberto Ciufoli, Francesca Lodo, l’ex concorrente del Grande Fratello Daniela Martani e il comico Beppe Braida.

Qualche settimana fa Elettra Lamborghini era stata ospite di Verissimo insieme a Iva Zanicchi. “Io sono carica come una balestra – aveva rivelato la cantante -. È un programma che mi diverte, voglio che la gente possa trascorrere delle ore di spensieratezza. Sono contenta di intraprendere questa avventura insieme a Iva. Non ho mai fatto niente di estremo, mai esposta la mercanzia, anche per questo i miei a casa, e la mia famiglia in generale, non ha mai avuto problemi a riguardo”.

“Sono sempre stata super libera, però ero tutto fumo. Sono cresciuta con quattro fratelli, da bambina mi chiamavano Ercolina, perché picchiavo tutti. Facevo lo show ma non bombavo mai. Più pacata, metto vestiti più sobri. Dico sempre che sono tutto fumo e niente arrosto. Ho usato me stessa per dare un aiuto ai giovani, per fargli capire che non bisogna giudicare il libro della copertina”.

Elettra sta vivendo un periodo molto felice della sua vita, non solo da punto di vista professionale. Nel settembre del 2020 infatti l’ereditiera ha sposato Afrojack, produttore e dj di fama internazionale.