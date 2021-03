Isola dei Famosi 2021, chiude Parasite Island e arrivano 2 nuovi naufraghi

editato in: da

Isola 2021, vita da naufraghi tra sfide, bikini e prove

Nuovo appuntamento con i naufraghi dell’Isola dei Famosi, nella serata di lunedì 29 marzo andrà in onda la quinta puntata e sono previste grandi emozioni e novità.

Ilary Blasi, splendida conduttrice di questa edizione dei reality, accompagnerà i naufraghi alla scoperta di prove, colpi di scena e nuovi arrivi. Che nello specifico saranno almeno due, infatti Parasite Island viene chiusa e dopo due settimane i due aspiranti naufraghi Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo sono pronti per entrare finalmente in gara e si uniranno al gruppo. E cosa accadrà, invece, a Brando Giorgi che dopo l’eliminazione della scorsa puntata si è fermato proprio su Parasite Island?

L’eliminato di puntata sfiderà al televoto flash proprio Brando Giorgi e chi vincerà potrà rientrare in gioco. I naufraghi che sono stati nominati sono Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma.

Nel corso della quinta puntata dello show è previsto anche il ritorno della leggendaria prova del fuoco che sarà coordinata da Massimiliano Rosolino in collegamento dall’Honduras. Chi si aggiudicherà la prova avrà un ruolo molto importante: non solo sarà il leader della settimana ma avrà anche il potere di indicare il nome del primo nominato della nuova puntata.

Inoltre si scopriranno gli esiti degli accertamenti medici ai quali è stato sottoposto Paul Gascoigne dopo l’infortunio subito durante la prova ricompensa della scorsa settimana.

Nell’ultima puntata della trasmissione, andata in onda il 25 marzo, ci sono stati colpi di scena e momenti importanti. Oltre a quelli già citati, i telespettatori avevano assistito a uno scontro tra Gilles Rocca e Daniela Martani e all’ingresso di un nuovo naufrago Andrea Cerioli.

Tensioni, amicizie, alleanze, l’Isola dei famosi è uno dei reality show più amati e quest’anno vede tra i suoi naufraghi di maggiore spicco proprio le donne, sono loro che stanno emergendo come leader indiscusse e capaci di gestire le situazioni senza farsi abbattere. Tra queste non si può non citare Elisa Isoardi che ha anche conquistato il Sun, il quotidiano britannico – che sta seguendo il reality per la presenza del calciatore inglese Gascoigne – l’ha definita infatti “splendida in bikini”.

Anche la puntata dell’Isola dei famosi di lunedì 29 marzo si prospetta ricca di colpi di scena: insieme a Ilary Blasi ci saranno nelle consuete vesti di commentatori Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, in collegamento dall’Honduras invece Massimiliano Rosolino.