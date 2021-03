Isola 2021, Paul Gascoigne abbandona: costretto a ritirarsi

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: il cast

Paul Gascoigne è costretto a ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2021: l’annuncio ufficiale sarà probabilmente fatto in diretta durante la puntata di lunedì 29 marzo. Un’indiscrezione che, purtroppo, delude i fan dell’ex giocatore. Sembra proprio che abbia dei problemi di salute derivati dall’ultima prova ricompensa.

La sua prestanza atletica si è rivelata preziosa durante la gara. Gascoigne stava partecipando alla prova di resistenza per ricevere del cibo in più per sé e gli altri concorrenti quando qualcosa è andato storto. Poco dopo, infatti, aveva cominciato ad accusare dei dolori. La telecamera aveva ripreso il momento in cui Paul dimostrava di essersi fatto male, facendo una smorfia di dolore. C’era molta preoccupazione a riguardo e i timori più fondati sembrano essersi avverati.

Come riporta FanPage, Gascoigne si è sottoposto alla visita medica per controllare il danno alla spalla: i dottori hanno suggerito totale riposo, soprattutto al braccio. Un infortunio non gravissimo, ma comunque che gli impedisce di vivere pienamente l’esperienza dell’Honduras. Non potrà partecipare ai giochi previsti dal programma, tra cui le prove immunità e ricompensa, che molto spesso sottopongono i naufraghi a uno stress notevole e sfide di resistenza. L’ex calciatore della Lazio e del Newcastle dovrà dunque tornare in Italia: una soffiata dura da digerire.

L’allenatore, dalla personalità indubbiamente esplosiva, aveva deliziato il pubblico dell’Isola dei Famosi 2021. Fra i naufraghi più di spicco, che si erano contraddistinti per battute pungenti e sketch simpatici, si citava spesso il nome di Paul Gascoigne: irriverente e tagliente, una spontaneità che non era passata inosservata dal pubblico, ma che anzi era stata più volte apprezzata. La sua è stata una vita difficile, fatta di successi ma anche di ostacoli, superati con forza e grinta. Certamente, l’assenza di Paul si farà sentire in Honduras e anche da casa.

Questa edizione sembra essere all’insegna dei ritiri: pochi giorni fa, infatti, è arrivata una riserva, ovvero l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli. La sua prima notte all’Isola è trascorsa tra dubbi e desiderio di riposo. In ogni caso, non dovremo attendere molto: la prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è vicina e saranno svelati tutti i dettagli del ritiro di Paul Gascoigne.