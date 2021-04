Isola 2021, c’è del tenero tra Cerioli e Isoardi? Parla la fidanzata Arianna

editato in: da

Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi in bikini fa tremare Federica Panicucci

L’Isola dei Famosi è entrata nel vivo: dopo un mese dalla messa in onda della prima puntata, le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più interessanti per i telespettatori e i numerosi ingressi in corso d’opera non fanno che ravvivare i rapporti e accendere gli animi.

Protagonista di uno degli ultimi gossip riguardanti il reality è proprio uno degli ultimi naufraghi approdati in Honduras, Andrea Cerioli. A lanciare l’indiscrezione era stata Miryea Stabile, che insieme a Vera Gemma ed Elisa Isoardi ha formato un terzetto affiatato, pronto a prendersi una rivincita nei confronti degli altri concorrenti che le avevano eliminate.

Tra una chiacchiera e l’altra la Stabile aveva lanciato uno scoop: secondo il suo punto di vista infatti Andrea Cerioli si sarebbe preso una cotta per l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco: “Secondo me Andrea si era invaghito di te perché vedevo che ti seguiva un po’ – ha rivelato Miryea attirando l’attenzione della Isoardi -. C’è un certo feeling tra voi due. Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva questa cosa qui”.

Le parole avevano lasciato sorpresa la Isoardi, che immediatamente aveva stoppato il gossip di Miryea Stabile, replicando con un commento secco (“Davvero, potrebbe essere mio figlio”) e concentrandosi nell’analizzare il comportamento degli altri naufraghi.

Sebbene Elisa abbia voluto bloccare sul nascere l’opinione di Miryea, la notizia ha fatto il giro dei social ed è giunta all’orecchio della fidanzata di Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione, che non si è potuta esimere dal commentare la vicenda. L’ex corteggiatrice ne ha parlato nel corso della puntata di Isola Party, la trasmissione di Mediaset Play condotta da Andrea Dianetti e Valeria Angione:

Non sono gelosa di Andrea, mi fido di lui. Miryea mi sta simpatica ma quella frase… Ha detto che Andrea aveva un certo interesse per Elisa Isoardi, quindi ho avuto un attimo di palpitazione: è una diceria, magari è stata una sua interpretazione, la rispetto, ma insomma…

La Cirrincione, sebbene sia rimasta un po’ contrariata dalle parole della Stabile, ha confessato di fidarsi del fidanzato. Del resto Cerioli non ha mai nascosto il forte sentimento per Arianna, esprimendo anche la volontà di diventare padre. “Diventare papà è il mio più grande sogno – aveva confidato -. Io ho 31 anni, lei ne ha 26 e gliel’ho detto apertamente: quando sarà pronta, io lo accolgo a braccia aperte”.