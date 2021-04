Isola: “Cerioli invaghito di Elisa Isoardi”, la confessione di Miryea

editato in: da

Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi in bikini fa tremare Federica Panicucci

“Andrea Cerioli invaghito di Elisa Isoardi”. A svelarlo sull’Isola dei Famosi 2021 è Miryea Stabile. Nell’ultima puntata dello show condotto da Ilary Blasi, l’ex conduttrice della Prova del Cuoco ha perso lo scontro al televoto contro l’ex tronista. Elisa ha quindi accettato di rimanere su Playa Esperanza insieme a Miryea e Vera Gemma.

Le tre naufraghe si sono quindi trovate spesso ad analizzare il comportamento degli altri concorrenti e l’ex star de La Pupa e il Secchione ha svelato alla Isoardi un dettaglio riguardo Andrea Cerioli. “Secondo me Andrea si era invaghito di te perché vedevo che ti seguiva un po’ – ha detto a Elisa -. C’è un certo feeling tra voi due. Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva questa cosa qui”. L’ex tronista, come è noto, è legato da tempo ad Arianna Cirrincione, conosciuta nel programma di Maria De Filippi.

Un legame speciale, raccontato su Instagram, di cui il modello ha parlato più volte sull’Isola dei Famosi 2021, esprimendo anche la volontà di diventare padre. “Diventare papà è il mio più grande sogno – ha confidato -. Io ho 31 anni, lei ne ha 26 e gliel’ho detto apertamente: quando sarà pronta, io lo accolgo a braccia aperte. Preferirei una bambina, di solito con i papà sono più coccolone. Sarò il classico padre che si compra, gli dai due bacini e finisce. Vorrei essere per mio figlio quello che è stata per me mia madre”.

Elisa Isoardi non ha dato seguito alle parole di Miryea, ma si è concentrata nell’analizzare il comportamento degli altri naufraghi. I concorrenti infatti non sanno che le tre donne, dopo l’eliminazione, si trovano su un’altra spiaggia e potrebbero tornare in gioco. La modella ha svelato: “Awed è un parac**o, Gilles è un finto perbenista, la Lodo ho avuto poco tempo per passare insieme a lei. Angela secondo me gioca nel suo ruolo di finta buona”. Vera Gemma ha invece spiegato alla Isoardi che il gruppo l’avrebbe sempre temuta: “Loro non ti hanno mai voluto bene, ti temono, ti si arruffianano”, ha svelato. Mentre la presentatrice ha concluso: “Attenzione, è entrata la Kostner, che non è stupida e cretina come la Isoardi”.