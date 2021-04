Isola dei Famosi 2021: arrivano quattro nuovi naufraghi

editato in: da

Elisa Isoardi in bikini conquista l’Isola dei Famosi. Ma scoppia il caso lasagna

All’Isola dei Famosi 2021 sbarcano quattro nuovi naufraghi. L’avventura in Honduras continua e il cast di Ilary Blasi si arricchisce con alcuni concorrenti. Le ultime puntate dello show sono state piuttosto movimentate con l’eliminazione a sorpresa di Daniela Martani ed Elisa Isoardi. Quest’ultima è rimasta in gioco accettando di restare su Playa Esperanza ed è decisa a proseguire nel gioco.

Sull’Isola dei Famosi sono sbarcate anche la modella Beatrice Marchetti e Isolde Kostner, campionessa di sci e grande sportiva. Secondo quanto svelato da Tvblog però presto in Honduras arriveranno altri quattro concorrenti. La prima è Manuela Ferrara, modella e showgirl, ex meteorina del TG4. In passato è stata legata al calciatore Gonzalo Higuain e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata fidanzata con Cristiano Ronaldo prima del suo incontro con Georgina Rodriguez.

Insieme a lei starebbe per arrivare anche Rosaria Cannavò. Ballerina e showgirl, dal 2000 al 2007 è stata nel cast di Sarabanda. Inoltre ha partecipato a diverse trasmissioni fra cui Un, due, tre, stalla, Paperissima e Skymeteo 24. Fra i nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi spunta anche il nome di Ludovico Vacchelli, attore e modello, e di Emanuela Tittocchia, attrice di Centovetrine. L’arrivo dei concorrenti di certo muterà gli equilibri, già piuttosto instabili, del gruppo.

In attesa dell’arrivo dei nuovi naufraghi, sull’Isola dei Famosi la tensione è alle stelle. Andrea Cerioli non ha digerito la nomination di Roberto Ciufoli e si è infuriato con il naufrago. Il comico infatti ha ammesso di averlo nominato nella speranza di far uscire dal gioco Drusilla Gucci. “Allora è una cosa architettata – ha detto l’ex tronista, infuriandosi -. Dato che è uscita la Isoardi con me. Sono quelle nomination “sei forte e ti nomino”. Avrei preferito “non mi piaci, nomino te”. Ed è così, è palese, perché non faccio niente di più e niente di meno di quello che fanno tutti”.

Nel frattempo Elisa Isoardi è finita al centro di alcune polemiche per aver infranto il regolamento. La concorrente infatti, nonostante avesse perso la prova ricompensa nell’ultima puntata dell’Isola, ha comunque consumato della lasagna. La conduttrice è riuscita a eludere i controlli, grazie ad Angela Melillo, e a mangiare una porzione di pasta.