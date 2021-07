Ilary Blasi, il più bel bikini nero dell’estate è il suo

editato in: da

Ilary Blasi, una vita tra tv e grandi amori. La sua storia in foto

Fisico perfetto, splendida e con lo sguardo celato dietro a un paio di grandi occhiali scuri, mentre si gode il relax in piscina: Ilary Blasi ha condiviso alcune Storie su Instgram in cui si mostra intenta a prendere il sole durante un momento di riposo. La showgirl si trova in Sardegna, a quanto pare è in vacanza a Poltu Quatu, e sembrerebbe senza il marito Francesco Totti.

I due sono reduci da una vacanza insieme in Russia dove si sono recati in compagnia dei tre figli: Christian, Chanel e Isabel. Giornate speciali che hanno anche condiviso con i follower su Instagram attraverso Storie e foto, mostrando alcuni dei luoghi visitati. Tra le immagini pubblicate dalla conduttrice si può vedere Mosca con la Cattedrale di San Basilio sullo sfondo e lei in primo piano, oppure ancora una foto che ritrae Ilary tra le sedute del celebre Teatro Bolshoi a Mosca.

La coppia, prima di partire per questa vacanza in famiglia, aveva festeggiato l’anniversario di nozze: 16 anni insieme da marito e moglie, Ilary e Francesco infatti si sono detti sì il 19 giugno del 2005 con una cerimonia che era stata trasmessa su Sky.

Ora la conduttrice si trova in Sardegna dove proseguono le sue vacanze dopo che si è conclusa l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Come conduttrice del reality show ha dato ancora una volta sfoggio della sua consueta bravura nell’intrattenere il pubblico e nel corso della trasmissione si è mostrata in tutta la sua bellezza, accentuata da look incredibili che ne hanno esaltato il fisico.

Ilary Blasi è in splendida forma: lo dimostrano anche le immagini in costume, condivise nelle Storie Instagram, e nelle quali si vede in tutta la sua bellezza. Classe 1981, ad aprile Ilary ha festeggiato i suoi 40 anni e a vederla intenta a prendere il sole si può tranquillamente affermare che il più bel bikini nero dell’estate è il suo.

Il tempo per lei infatti sembra non passare, ma anzi è sempre più bella. Così appare mentre si rilassa sotto il sole della Sardegna a bordo piscina sfoggiando un outifit che ne esalta il fascino: un costume a due pezzi nero, impreziosito da catene dorate, e una catenina a segnarle il punto vita. Semplice e bellissima.